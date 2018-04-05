СМИ назвали авианосец "Адмирал Кузнецов" худшим в истории

Причиной неудач "Адмирала Кузнецова" стало низкое качество строительства и плохая поддержка, предполагает американское издание The National Interest, составившее своеобразный рейтинг самых худших авианосцев в мировой истории. Со второго по пятое место в списке заняли американский Ranger, японский Kaga, французский Bearn и британский Eagle, пишет ura.ru.

Отечественный авианосец оказался единственным кораблем в списке, который до сих пор состоит на вооружении. Все иностранные корабли, упомянутые в рейтинге, послужили основой для новых авианосцев своих стран. А вот "Адмирал Кузнецов", который "остается на службе, но еще не произвел потомства (по крайней мере, в российском военно-морском флоте)", отмечает издание.

Ранее глава института кораблестроения и вооружения военно-учебно-научного центра ВМФ министерства обороны России Николай Максимов анонсировал строительство нового авианосца для нужд Военно-морского флота РФ, писало "Федеральное агентство новостей". По предварительным данным, авианосец будет совмещать в себе разгонное устройство и трамплин для взлета.