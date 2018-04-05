СМИ назвали авианосец "Адмирал Кузнецов" худшим в истории

Российский авианосец "Адмирал Кузнецов", который ввели в эксплуатацию в 1995 году, назван худшим авианосцем в мировой истории. Корабль впервые принял участие в боевой операции в Сирии в ноябре 2016 года, во время которой потерял два самолета.
Причиной неудач "Адмирала Кузнецова" стало низкое качество строительства и плохая поддержка, предполагает американское издание The National Interest, составившее своеобразный рейтинг самых худших авианосцев в мировой истории. Со второго по пятое место в списке заняли американский Ranger, японский Kaga, французский Bearn и британский Eagle, пишет ura.ru.
Отечественный авианосец оказался единственным кораблем в списке, который до сих пор состоит на вооружении. Все иностранные корабли, упомянутые в рейтинге, послужили основой для новых авианосцев своих стран. А вот "Адмирал Кузнецов", который "остается на службе, но еще не произвел потомства (по крайней мере, в российском военно-морском флоте)", отмечает издание.
Ранее глава института кораблестроения и вооружения военно-учебно-научного центра ВМФ министерства обороны России Николай Максимов анонсировал строительство нового авианосца для нужд Военно-морского флота РФ, писало "Федеральное агентство новостей". По предварительным данным, авианосец будет совмещать в себе разгонное устройство и трамплин для взлета.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.