Трёхсторонние переговоры. Американцы хотят "доить" некоторые страны, чтобы остаться в Сирии

Лидеры Ирана, Турции и России. Фото: tccb.gov.tr. Лидеры Ирана, Турции и России. Фото: tccb.gov.tr. Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: tccb.gov.tr. Лидеры Ирана, Турции и России. Фото: tccb.gov.tr. Лидеры Ирана, Турции и России. Фото: tccb.gov.tr. Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: tccb.gov.tr. Российско-иранские переговоры по Сирии. Фото: president.ir. Трёхсторонняя встреча президентов России, Турции и Ирана. Фото: kremlin.ru. Трёхсторонняя встреча президентов России, Турции и Ирана. Фото: kremlin.ru.

"Президенты подчеркнули, что в борьбе с терроризмом крайне важно для предотвращения жертв среди мирных жителей отделить вышеупомянутые террористические группировки от группировок вооруженной оппозиции, присоединившихся к режиму перемирия и соблюдающих его", — говорится в совместном заявлении лидеров трех стран.

Владимир Путин, Хасан Рухани и Реджеп Тайип Эрдоган также призвали международное сообщество увеличить гуманитарную помощь Сирии.

Иранский лидер Рухани расценил гуманитарную ситуацию в Сирии как "ужасную". "Мы должны сделать так, чтобы беженцы смогли вернуться в свои дома, мы должны помогать, чтобы сирийский народ чувствовал хотя бы маленькую безопасность", — отметил он, передает "Интерфакс".

Президент РФ Владимир Путин во время пресс-конференции заявил, что участники трёхсторонних переговоров рассчитывают на то, что после завершения политических процессов работа по восстановлению экономики Сирии приобретёт широкий, масштабный характер.

Главы трех стран решили содействовать разминированию и восстановлению основных объектов инфраструктуры и сохранению исторического наследия в Сирии.

В ходе пресс-конференции после переговоров иранский лидер сказал, что "американцы сначала говорили, что мы будем уходить из Сирии, а затем говорили, что им хотелось бы больше денег, и они требуют от других стран, чтобы им давали денег, чтобы остались дальше. Мы так понимаем, что они хотят "доить" некоторые страны, чтобы дальше остаться в этой стране. Это то, как выглядит вопрос снаружи", — говорится в стенограмме, опубликованной пресс-службой Кремля.

"Мой дорогой брат Рухани не говорит о сумме денег — 7 триллионов долларов. Представляете? В этот регион нужно вернуть эти деньги. Если эти деньги будут собраны, это облегчит процесс, несомненно", — добавил президент Турции.

Российский лидер Владимир Путин высказался о наплыве беженцев.

Владимир Путин,

президент РФ:

— Турция действительно несёт очень большую нагрузку в связи с наплывом беженцев из Сирии. Но надо сказать, что это, конечно, уникальная ситуация. Есть и проблема, скажем, с беженцами из Палестины, многие страны тоже несут очень серьёзную нагрузку, Россия несёт серьёзную нагрузку в связи с беженцами, скажем, с Украины. Нужно лишь решать конфликты, тогда не будет беженцев. Для решения этих вопросов мы и собрались сегодня в трёхстороннем формате, чтобы решить сирийскую проблему.

Президенты России, Ирана и Турции убеждены, что у сирийского конфликта не может быть военного решения, и что завершить этот конфликт можно только путем переговоров. Лидеры стран решили продолжить активное сотрудничество по Сирии ради достижения долгосрочного перемирия и продвижения политического процесса, закрепленного резолюцией 2254 Совета Безопасности ООН.

Президенты России, Турции и Ирана второй раз проводят переговоры в таком формате. Следующий саммит пройдет в Иране в мае этого года.

Турецкая галантность: Эрдоган на церемонии фотографирования подвинул Путина, чтобы встать в центре pic.twitter.com/RWvfvVRoty — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 4 апреля 2018 г.

Факт

Первый российско-ирано-турецкий саммит состоялся в Сочи в ноябре 2017 года.