Эрдоган "увел" у Путина девушку во время его визита в Анкару

Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе совместно фотографирования с российским лидером Владимиром Путиным, прибывшим с визитом в Анкару, "позаимствовал" у него стоявшую рядом девушку, сообщает РИА Новости. Турецкий лидер решил, что на российской "стороне" слишком много прекрасных дам.
Турецкий лидер перед фотографированием заметил, что с его стороны стоят только мужчины, тогда как рядом с Путиным оказались сразу три девушки. Эрдоган попросил одну из участниц встречи перейти на его сторону, чтобы "сбалансировать" фото.
Отметим, что двухдневный визит в Анкару стал первой зарубежной поездкой российского лидера после победы на президентских выборах. На пресс-конференции по итогам переговоров с Эрдоганом Путин отметил, что в отношениях России и Турции нет каких-либо провокационных и негативных факторов, которые могли бы сорвать совместные проекты, включая АЭС "Аккую" и "Турецкий поток".
Эрдоган, в свою очередь, заявил, что выбор Путиным Турции в качестве первой страны для визита показывает высокий уровень отношений между Москвой и Анкарой.
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