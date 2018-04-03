Глава ЦИК вручила Путину удостоверение президента РФ

Глава ЦИК вручила Владимиру Путину удостоверение президента РФ. Фото: kremlin.ru. Глава ЦИК вручила Владимиру Путину удостоверение президента РФ. Фото: kremlin.ru. Глава ЦИК вручила Владимиру Путину удостоверение президента РФ. Фото: kremlin.ru. Глава ЦИК вручила Владимиру Путину удостоверение президента РФ. Фото: kremlin.ru. Глава ЦИК вручила Владимиру Путину удостоверение президента РФ. Фото: kremlin.ru.

Глава ЦИК поздравила Владимира Путина с убедительной чистой победой. Президент РФ, в свою очередь, отметил заслугу членов всех избирательных комиссий, которые работали на территории России.

Владимир Путин,

президент РФ:

— Как многие уже сказали, наверное, это были самые прозрачные, самые чистые выборы в истории нашей страны. В этом, безусловно, и Ваша личная заслуга, и заслуга членов всех избирательных комиссий, которые работали на территории Российской Федерации.

Путин отметил, что работа проведена на самом высоком не только техническом, но и организационном уровне. "Самое главное, это позволило обеспечить конституционные права граждан и избирателей", — резюмировал президент РФ.

Когда состоится инаугурация президента РФ

По законодательству инаугурация президента должна состояться не ранее чем на 30-й день после объявления официальных итогов выборов Центризбиркомом.

Однако с 2000 года церемония всегда проводилась в день окончания срока полномочий действующего президента (7 мая), независимо от того, за сколько дней до церемонии проводились выборы и объявлялись результаты.

В истории современной России президенты вступали в должность шесть раз: в 1991, 1996, 2000, 2004, 2008 и 2012 годах. В 2018 году пройдет седьмая церемония, сообщает ТАСС.