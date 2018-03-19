СМИ рассказали о подготовке банкета в Кремле по случаю инаугурации Путина

Мероприятие пройдет в Георгиевском зале Кремля. В схеме расстановки столов выделяется стол с литерой "П". За ним будут сидеть президент РФ и 19 гостей. Остальные рассредоточатся по залу. Самыми престижными (после стола "П"), будут два стола (также по 20 человек каждый), наиболее к нему приближенные. Кроме того, предполагается разместить в Георгиевском зале Кремля еще 8 столов по 32 места и 11 столов по 36 мест.

В 2012 году подобное мероприятие было рассчитано на 1000 человек, напоминает издание. Среди закусок присутствовали морской гребешок с овощными блинами и соусом из белых грибов, копченый палтус с листьями молодого салата, рулет из жареной утки с розмарином и кизиловым соусом, салат из морепродуктов с пюре авокадо, жареный камчатский краб с мини-рататуем. На горячее подавали стейк из осетрины с соусом шампань и каре ягненка с лазаньей из баклажанов. Из напитков подавали водку и коньяк, вино и коллекционное шампанское. Тогда кремлевский прием по случаю инаугурации обошелся бюджету в 13 миллионов рублей, пишет znak.com.

Когда инаугурация президента России 2018

Напомним, с 2000 года церемония всегда проводилась в день окончания срока полномочий действующего президента (7 мая), независимо от того, за сколько дней до церемонии проводились выборы и объявлялись результаты.

В истории современной России президенты вступали в должность шесть раз: в 1991, 1996, 2000, 2004, 2008 и 2012 годах. В 2018 году пройдет седьмая церемония, сообщает ТАСС.

Как традиционно проходит инаугурация президента РФ

По традиции инаугурация проходит в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца — парадной резиденции президента.

Во время вступления в должность новый глава государства произносит слова присяги, положив правую руку на специальный экземпляр текста Конституции РФ, а затем получает знаки президентского отличия.

Между тем пока Центризбирком обработал 99,83% протоколов участковых комиссий. Действующий глава государства Владимир Путин побеждает со значительным отрывом от других кандидатов, набрав 76,67% голосов. За него проголосовали свыше 56 миллионов человек. Это рекордный результат не только лично для Путина, который избирался на пост президента в четвертый раз, но и в истории президентских выборов в России.