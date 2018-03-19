Путин рассказал о перестановках в правительстве

"Поэтому изменения произойдут после инаугурации", — уточнил президент. "Что касается правительства, я думаю об этом, предметно начну думать сегодня", — сказал Путин, пишут "Ведомости".

Президент также посчитал "немного смешным" предположение о своем возможном возвращении на пост президента в 2030 году. "То, что вы говорите, это немножко смешно. Давайте посчитаем, я что, до 100 лет что ли должен сидеть?" — сказал он, отвечая на вопрос журналистов.

Ранее Путин приехал на Манежную площадь, где в этот момент шел митинг-концерт, посвященный присоединению Крыма к России. Он поблагодарил сторонников за результат на выборах и призвал всех граждан страны объединиться во имя успеха России.