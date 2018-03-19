ЦИК: Путин получил рекордную в карьере поддержку избирателей

В 2000 году за российского лидера проголосовали 39 млн 740 тыс. 434 человека (52,94%). В 2004 году Путин одержал победу на президентских выборах с результатом 49 млн 565 тыс. 238 голосов или 71,31%. На прошлых выборах в 2012 году он победил, получив 45 млн 602 тыс 075 голосов или 63,6%, пишут "Известия".

Одновременно он набирает рекордные для российских президентских выборов 76,51%