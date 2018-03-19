Выборы-2018 на фото и видео: и смешно и странно

18 марта по всей России состоялись выборы президента. В этот день все как могли выражали свою гражданскую позицию. Кто-то выражал ее слишком неординарно.
В Архангельске избиратель явился на участок в крылатом одеянии и с пакетом конского навоза. Он хотел раскидать его по помещению, чтобы "удобрить" выборы и продемонстрировать своё отношение к происходящему. Удабривать почку полиция запретила, а вот в праве проголосовать мужчине не отказали, пишет tjournal.
В Бурятии мужчина пришел голосовать в костюме медведя.
И еще немного о выборах в России:
Аве, цезарь! Идущие на выборы приветствуют тебя!https://t.co/e4xfCQEVP4 pic.twitter.com/RJVCnBZmhZ— МБХ Медиа (@MBKhMedia) 18 марта 2018 г.
У участка можно научиться обращению с боевыми топорами pic.twitter.com/vtsJNbbBsH— козлов (@petrkozlov) 18 марта 2018 г.
Данные экзитолов на 14:00.— Лентач (@oldLentach) 18 марта 2018 г.
Дейнерис Таргариен - 50%
Джон Сноу - 50% pic.twitter.com/PlQnwgfK1r
кандидаты:— Никотинка с Бровями (@Yoghikitt) 18 марта 2018 г.
🔲 В. В. Путин
🔲 П. Н. Грудинин
🔲 В. В. Жириновский
🔲 К. А. Собчак
🔲 Г. А. Явлинский
☑ Жаренная картошечка
Сегодня на Избирательном участке №796 в г. Альметьевск мы реализовали свой проект, приурочив его на сей раз ко Дню выборов Президента Российской Федерации🇷🇺 Оказавшись на своем Избирательном участке, я подошел к представителям правоохранительных органов за разрешением на съемку, которые посоветовали мне обратиться к Председателю Комитета. Осознав основную идею данного проекта и с определенным воодушевлением поддержав его, Председатель дал добро👍🏼😎 После чего мы с моделью @alina_gafurova69 приступили к съемке📸 🤸♀️ Скажу честно, не все и не сразу поняли происходящее - еще бы! Девушка, реализуя свое гражданское право, растянулась в шпагате!😃 Объяснив нашим согражданам основной посыл и убедив их, что он не содержит какой-либо политической подоплеки, я добился восторженных и приятно удивленных взоров глаз и даже записей нашей работы на камеру телефонов ! Это лишний раз доказывает, что Фотография - это искусство, которое объединяет людей😉📸 Ведь каждый в тот момент понял, что неважно, за кого и как ты голосуешь - это личный выбор каждого Россиянина - ВАЖНО, что ты исполняешь свой долг, реализуешь свое право гражданина выбирать и/или быть избранным в Президенты РФ, а значит ТЫ делаешь свой собственный выбор на счастливую жизнь!🗳🇷🇺 Ну а мы обещаем вас радовать подобными кадрами и дальше, дорогие друзья! И, конечно же, удивлять новыми локациями в рамках проекта 😉📸 ❓А какое название вы посоветуете дать этому проекту ?❓ #айданавыборы #любимыйАльметьевск #Альметьевск #япроголосовал #ясделалСВОЙвыбор #ДеньвыборовПрезидентаРФ #выборы2018 #добрыйАльметьевск
ЛУЧШОЕ#выборы2018 pic.twitter.com/aAhxXgRydT— beshenyy koyot (@_coyotecrazY) 18 марта 2018 г.
Стране Севера - достойный правитель! #ВаженКаждыйГолос #Выборы2018 #ВыборыПрезидента2018 #ВыборывРоссии #КорольНочи pic.twitter.com/GytqzmvXZt— Yuri (@AstronYS) 18 марта 2018 г.
Актер Жерар Депардье, получивший российское гражданство, проголосовал на выборах президента РФ — на участке в Париже. И прокомментировал: «С чувством любви к России!»#выборы2018 pic.twitter.com/sptna9ZnAd— НТВ (@ntvru) 18 марта 2018 г.
В Бурятии на избирательный участок в Северобайкальске пришел мужчина в костюме медведя!— ГоворитРоссия (@russiaspeaks) 18 марта 2018 г.
В кабинку для голосования он не поместился, но голос свой отдал #Выборы2018 #ЯГолосую pic.twitter.com/Rgn0jqPYd8
А вот в Барнауле закаленные граждане пришли на участок практически без всего.
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