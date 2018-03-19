Выборы-2018 на фото и видео: и смешно и странно

Выборы-2018: и смешно и странно. Фото: trinixy.ru. Выборы-2018: и смешно и странно. Фото: trinixy.ru. Выборы-2018: и смешно и странно. Фото: trinixy.ru. Выборы-2018: и смешно и странно. Фото: trinixy.ru. Выборы-2018: и смешно и странно. Фото: trinixy.ru. Выборы-2018: и смешно и странно. Фото: trinixy.ru. Выборы-2018: и смешно и странно. Фото: trinixy.ru. Ольга Бузова пришла на выборы президента. 18 марта 2018 года. Фото: www.instagram.com/buzova86. Выборы-2018: и смешно и странно. Фото: trinixy.ru. Выборы-2018: и смешно и странно. Фото: trinixy.ru. Выборы-2018: и смешно и странно. Фото: trinixy.ru. Выборы-2018: и смешно и странно. Фото: trinixy.ru. Выборы-2018: и смешно и странно. Фото: trinixy.ru. Выборы-2018: и смешно и странно. Фото: trinixy.ru. Выборы-2018: и смешно и странно. Фото: trinixy.ru. Выборы-2018: и смешно и странно. Фото: trinixy.ru. Выборы-2018: и смешно и странно. Фото: trinixy.ru. Выборы-2018: и смешно и странно. Фото: trinixy.ru. Выборы-2018: и смешно и странно. Фото: trinixy.ru.

В Архангельске избиратель явился на участок в крылатом одеянии и с пакетом конского навоза. Он хотел раскидать его по помещению, чтобы "удобрить" выборы и продемонстрировать своё отношение к происходящему. Удабривать почку полиция запретила, а вот в праве проголосовать мужчине не отказали, пишет tjournal.

В Бурятии мужчина пришел голосовать в костюме медведя.

И еще немного о выборах в России:

А вот в Барнауле закаленные граждане пришли на участок практически без всего.