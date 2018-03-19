Выборы-2018 на фото и видео: и смешно и странно

Сегодня, 06:04.
Жизнь

18 марта по всей России состоялись выборы президента. В этот день все как могли выражали свою гражданскую позицию. Кто-то выражал ее слишком неординарно.

Выборы-2018: и смешно и странно. Фото: trinixy.ru.
Выборы-2018: и смешно и странно. Фото: trinixy.ru.
Выборы-2018: и смешно и странно. Фото: trinixy.ru.
Выборы-2018: и смешно и странно. Фото: trinixy.ru.
Выборы-2018: и смешно и странно. Фото: trinixy.ru.
Выборы-2018: и смешно и странно. Фото: trinixy.ru.
Выборы-2018: и смешно и странно. Фото: trinixy.ru.
Ольга Бузова пришла на выборы президента. 18 марта 2018 года. Фото: www.instagram.com/buzova86.
Выборы-2018: и смешно и странно. Фото: trinixy.ru.
Выборы-2018: и смешно и странно. Фото: trinixy.ru.
Выборы-2018: и смешно и странно. Фото: trinixy.ru.
Выборы-2018: и смешно и странно. Фото: trinixy.ru.
Выборы-2018: и смешно и странно. Фото: trinixy.ru.
Выборы-2018: и смешно и странно. Фото: trinixy.ru.
Выборы-2018: и смешно и странно. Фото: trinixy.ru.
Выборы-2018: и смешно и странно. Фото: trinixy.ru.
Выборы-2018: и смешно и странно. Фото: trinixy.ru.
Выборы-2018: и смешно и странно. Фото: trinixy.ru.
Выборы-2018: и смешно и странно. Фото: trinixy.ru.

В Архангельске избиратель явился на участок в крылатом одеянии и с пакетом конского навоза. Он хотел раскидать его по помещению, чтобы "удобрить" выборы и продемонстрировать своё отношение к происходящему. Удабривать почку полиция запретила, а вот в праве проголосовать мужчине не отказали, пишет tjournal.

В Бурятии мужчина пришел голосовать в костюме медведя.

И еще немного о выборах в России:

Сегодня на Избирательном участке №796 в г. Альметьевск мы реализовали свой проект, приурочив его на сей раз ко Дню выборов Президента Российской Федерации🇷🇺 Оказавшись на своем Избирательном участке, я подошел к представителям правоохранительных органов за разрешением на съемку, которые посоветовали мне обратиться к Председателю Комитета. Осознав основную идею данного проекта и с определенным воодушевлением поддержав его, Председатель дал добро👍🏼😎 После чего мы с моделью @alina_gafurova69 приступили к съемке📸 🤸‍♀️ Скажу честно, не все и не сразу поняли происходящее - еще бы! Девушка, реализуя свое гражданское право, растянулась в шпагате!😃 Объяснив нашим согражданам основной посыл и убедив их, что он не содержит какой-либо политической подоплеки, я добился восторженных и приятно удивленных взоров глаз и даже записей нашей работы на камеру телефонов ! Это лишний раз доказывает, что Фотография - это искусство, которое объединяет людей😉📸 Ведь каждый в тот момент понял, что неважно, за кого и как ты голосуешь - это личный выбор каждого Россиянина - ВАЖНО, что ты исполняешь свой долг, реализуешь свое право гражданина выбирать и/или быть избранным в Президенты РФ, а значит ТЫ делаешь свой собственный выбор на счастливую жизнь!🗳🇷🇺 Ну а мы обещаем вас радовать подобными кадрами и дальше, дорогие друзья! И, конечно же, удивлять новыми локациями в рамках проекта 😉📸 ❓А какое название вы посоветуете дать этому проекту ?❓ #айданавыборы #любимыйАльметьевск #Альметьевск #япроголосовал #ясделалСВОЙвыбор #ДеньвыборовПрезидентаРФ #выборы2018 #добрыйАльметьевск

Публикация от Юрий Евграфов (@evgrafovyiru)

А вот в Барнауле закаленные граждане пришли на участок практически без всего.

Барнаульские "моржи" проголосовали полуголым.
Барнаульские "моржи" проголосовали полуголым.
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