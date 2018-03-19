Путин теряет проценты на выборах в Алтайском крае

Крайизбирком обновил предварительные данные по выборах президента 2018. Так, если по предыдущим результатам на 20:29 18 марта за Владимира Путина в Алтайском края было 64.73%, то на 0:17 19 марта показатели лидера президентской гонки упали на несколько долей процента. А вот показатели идущего вторым номером Павла Грудинина немного улучшились.
Владимир Путин — было 64.73, а стало 64.66%
Павел Грудинин — было 23.59, стало 23.68%.
Владимир Жириновский — было 7.33%, стало 7.13%.
Ксения Собчак — 0.92%, стало 0.98%.
Григорий Явлинский — было 0.55%, стало 0.61%.
Борис Титов — было 0.44%, стало 0.46%.
Сергей Бабурин — было 0.63%, стало 0.64%.
Максим Сурайкин — было 0.65%, стало 0.66%.
В целом же по стране, после подсчета 71,9% голосов, Путин лидирует с 75,9%.
Идущий вторым Павел Грудинин набирает на данное время 12,5%. Замыкает тройку лидеров президентской гонки Владимир Жириновский с 6%. На четвертом месте находится Ксения Собчак, у которой 1,4%.
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