Выборы 2018. Посчитано 72% бюллетеней. Грудинин не сможет догнать Путина

Сегодня, 04:52.
Политика

ЦИК посчитал 71,9% бюллетеней. По этим предварительным данным, за Владимира Путина проголосовали 75,9% избирателей, пришедших на выборы.

Выборы президента 2018 в Барнауле.
Выборы президента 2018 в Барнауле. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.

Идущий вторым Павел Грудинин набирает на данное время 12,5%. Замыкает тройку лидеров президентской гонки Владимир Жириновский с 6%.

На четвертом месте находится Ксения Собчак, у которой 1,4%.

Остальные кандидаты набрали менее процента. Так за Грогория Явлинского 0,8%. У Бориса Титова, Сергея Бабурина и Максима Сурайкина по 0,6%.

Напомним, что в Алтайском крае Павел Грудинин показывает лучшие результаты, чем по стране. В Барнауле его показатели также выше 20%.

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