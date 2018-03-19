Выборы 2018. Посчитано 72% бюллетеней. Грудинин не сможет догнать Путина

Идущий вторым Павел Грудинин набирает на данное время 12,5%. Замыкает тройку лидеров президентской гонки Владимир Жириновский с 6%.

На четвертом месте находится Ксения Собчак, у которой 1,4%.

Остальные кандидаты набрали менее процента. Так за Грогория Явлинского 0,8%. У Бориса Титова, Сергея Бабурина и Максима Сурайкина по 0,6%.

Напомним, что в Алтайском крае Павел Грудинин показывает лучшие результаты, чем по стране. В Барнауле его показатели также выше 20%.