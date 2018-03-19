"Были вбросы по всем участкам". Только один кандидат жестко раскритиковал выборы 2018

Когда Владимира Вольфовича журналисты спросили, доволен ли он первыми итогами выборов, Жириновский ответил, что нет.

Владимир Жириновский,

кандидат в президенты РФ:

— Потому что нет равных условий для всех кандидатов.

Так же, по словам кандидата, по всей стране на избирательных участках были совершены вбросы бюллетеней. Но, по его Жириновского, жаловаться на это бесполезно.

Остальные кандидаты пока высказались о выборах скорее положительно или пока нейтрально.

Например, Ксения Собчак, заявила, что участвовать в выборах стоило "независимо от результатов". Также она отметила, что прошедшие выборы стали прозрачнее, чем те, на которых она была наблюдателем.

И хотя кандидат от КПРФ Павел Грудинин назвал выборы "нечестными", он заявил, что коммунисты прошли эти выборы достойно. Также результат Грудинина оценил глава КПРФ Геннадий Зюганов. Он назвал его выступление "блестящим" и отметил, что Грудинину может позавидовать любой политик.