Навальный назвал кампанию Собчак лицемерой, а та напомнила ему о нацистском прошлом

Собчак предложила Навальному начать переговоры о сотрудничестве с новой партией, о создании которой вместе с Дмитрием Гудковым она объявила ранее. Однако Навальный наотрез отказался от сотрудничества, подчеркнув, что Собчак "была частью махинации" российских властей на выборах президента России.

Также Навальный назвал предвыборную кампанию Ксении Собчак "лицемерной" и рассказал о том, что в личной беседе Собчак рассказывала ему об "огромных деньгах", которые ей якобы предлагали за выдвижение.

Алексей Навальный,

оппозиционер:

— Я буду судить тебя, Ксения, по делам. Все твои дела на данный момент отвратительны и абсолютно лицемерны. Извини за такую откровенность. Ты была использована как инструмент, чтобы еще сильнее отвратить людей от оппозиции.

Навальный обвинил Собчак в том, что она была провластным спойлером оппозиции - "карикатурным либеральным кандидатом".

Ксения Собчак все обвинения решительно отрицала и подчеркнула, что Навальный передает ее слова некорректно. Она назвала Навального мелочным и припомнила ему его прошлые "заслуги". Отдельно она раскритиковала своего оппонента за склонность к националистической риторике и участие в "Русском марше", передает Life.ru.

Ксения Собчак,

кандидат в президенты РФ:

— Я не хочу вспоминать прошлое Алексея, я не хочу произносить слово "нацизм" и прочие упрёки, но всё это было.

Навальный перебил её ремаркой с требованием пояснить слова о нацизме, и Собчак охотно продолжила.

Ксения Собчак,

кандидат в президенты РФ: