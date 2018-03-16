Собчак и Гудков объявили о создании новой партии

Партия будет зарегистрирована на базе "Гражданской инициативы" Андрея Нечаева, от которой Собчак баллотируется в президенты РФ.

"Почему не с нуля? — Потому что у ГИ есть лицензия. А новой оппозиционной партии в современной России эту самую лицензию получить нереально", — пишет Гудков. По словам политика, с Нечаевым он сотрудничал "еще на региональных кампаниях 2015 года", а сейчас руководитель "Гражданской инициативы" "решил дать дорогу молодым, использовав свой политический ресурс".

Гудков решил создать коалицию с Собчак потому, что знает ее еще с выступлений на Болотной площади в 2011 году.

"Она отличный политический журналист (-ка), успешный предприниматель (-ница) и не изменяла своим взглядам за эти годы", — добавил политик, пишет polit.ru.

Собчак и Гудков станут сопредседателями партии. Новая политическая сила будет бороться не за проценты на выборах, а за реальную власть, говорится в сообщении sobchakprotivvseh.ru.