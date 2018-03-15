Соловьев обратился в Центризбирком после "коллективной травли" Собчак

В Центризбиркоме пояснили, что формат дебатов регулирует их организатор.

"Формат дебатов находится в компетенции организации телерадиовещания. Они имеют право , а мы можем еще раз разъяснить, что они могут любой формат и поведение ведущего определить самостоятельно", — цитирует РБК слова секретаря ЦИК. В ходе дискуссии кандидатов Соловьев не раз указывал участникам, что они выступают вне очереди, перебивая друг друга.

В ходе дебатов кандидатов в президенты РФ на телеканале "Россия-1" Ксения Собчак обвинила участников в том, что они постоянно ее перебивают и ведут себя неуважительно. В результате она расплакалась и ушла из студии, пишет RNS.

На замечания с ее стороны лидер ЛДПР Владимир Жириновский указал: "Заплачь, мама прибежит сейчас". Соловьев в свою очередь посчитал инцидент ужасным и пояснил, что не может вмешиваться. "Как только ЦИК мне прикажет, я начну вас перебивать", — заявил он, пишет ura.ru.

После ухода Собчак Соловьев назвал произошедшее коллективной травлей. После этого он обратился в ЦИК с просьбой влиять на этот процесс, отмечает "Утро.ру". Ранее Соловьев сообщал, что из-за нецензурной брани некоторых кандидатов на пост главы государства во время теледебатов, которые он проводил, могут привести к замечаниям к телеканалу со стороны Роскомнадзора, напоминает "Национальная служба новостей".

Выборы президента России состоятся 18 марта.

Избирателям предстоит отдать свой голос за одного из восьми кандидатов. Это Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), самовыдвиженец Владимир Путин, Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов ("Партия Роста") и Григорий Явлинский ("Яблоко").