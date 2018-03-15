Собчак довели до слез во время дебатов

Во время обращения к избирателям Собчак сказала, что другие кандидаты постоянно ее перебивают, потребовав возместить "ее законное время", отведенное на выступление. Позже она со слезами на глазах сказала, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский не только не дает сказать ей ни слова, но еще и оскорбляет.

"И вы это позволяете здесь делать каждый раз", — сообщила она ведущему.

В это время Жириновский выкрикнул: "В детский сад ее верните! На горшочек посадите, может, тогда девочка оздоровеет".

Кандидат от партии "Яблоко" Григорий Явлинский начал свою речь с того, что призвал не превращать "спор с Ксенией Собчак в травлю". "Травля — это низость", — заявил Явлинский, сообщают РИА Новости.

"Я считаю, что это безобразие, коллективная травля одного кандидата, доведение женщины до слез", — произнес Соловьев, когда завершал эфир. В это время Собчак покинула студию.

Напомним, ранее Центризбирком подал заявление на Жириновского в прокуратуру из-за матерщины на телевидении.