Собчак прокомментировала слухи про то, что Путин ее крестный отец

Кандидат в президенты РФ Ксения Собчак в эфире радиостанции "Эхо Москвы" сказала, что действующий глава государства Владимир Путин не является ее крестным отцом.
По словам Собчак, ее крестили, когда ей было 12 лет. "Для меня это была история, что мама за лишние три жвачки попросила меня приехать в определенное время постоять три часа в церкви", — рассказала Собчак, пишет РИА Новости.
Она сообщила, что не была религиозным ребенком и крещение для нее запоминающимся событием не стало. Единственное, что помнит кандидат в президенты РФ, что она была в фиолетовом бархатном платье.
Собчак рассказала, что в момент крещения Владимир Путин находился в церкви, однако роль ее крестного отца выполнял не он. Об этом дочери впоследствии рассказала мама Людмила Нарусова.
Кандидат также отметила, что никогда не обсуждала эту тему с президентом и что личных контактов с ним у нее нет. "Я встречалась с ним только на печальных годовщинах (смерти) моего отца. Никакой другой связи с Владимиром Путиным у меня нет и не было", — подытожила Собчак.
В ноябре 2017 года Ксения Собчак рассказала русской службе ВВС о том, что ее связывает с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Моя единственная связь с Путиным — это то, что, когда я была 10-летней девочкой и играла в Nintendo и Super Mario, он работал с отцом", — сказала она.
По словам Собчак, с тех пор она виделась с президентом один раз, когда собирала материал для фильма о своем отце.
Ранее многие СМИ сообщали, что "крёстным папой" Ксении является Владимир Путин, друживший с отцом кандидата в президенты РФ — Анатолием Собчаком.
Ксения Собчак рассказала, что сама не помнила, кто был крестным, но знала, что Путин присутствовал на крестинах. Наведя справки, Собчак заявила: "Моего крестного зовут отец Гурий".
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