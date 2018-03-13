Собчак прокомментировала слухи про то, что Путин ее крестный отец

Сегодня, 11:32.
Политика

Кандидат в президенты РФ Ксения Собчак в эфире радиостанции "Эхо Москвы" сказала, что действующий глава государства Владимир Путин не является ее крестным отцом.

Ксения Собчак.
Ксения Собчак. Фото: sobchakprotivvseh.ru.

По словам Собчак, ее крестили, когда ей было 12 лет. "Для меня это была история, что мама за лишние три жвачки попросила меня приехать в определенное время постоять три часа в церкви", — рассказала Собчак, пишет РИА Новости.

Она сообщила, что не была религиозным ребенком и крещение для нее запоминающимся событием не стало. Единственное, что помнит кандидат в президенты РФ, что она была в фиолетовом бархатном платье.

Собчак рассказала, что в момент крещения Владимир Путин находился в церкви, однако роль ее крестного отца выполнял не он. Об этом дочери впоследствии рассказала мама Людмила Нарусова.

Кандидат также отметила, что никогда не обсуждала эту тему с президентом и что личных контактов с ним у нее нет. "Я встречалась с ним только на печальных годовщинах (смерти) моего отца. Никакой другой связи с Владимиром Путиным у меня нет и не было", — подытожила Собчак.

В ноябре 2017 года Ксения Собчак рассказала русской службе ВВС о том, что ее связывает с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Моя единственная связь с Путиным — это то, что, когда я была 10-летней девочкой и играла в Nintendo и Super Mario, он работал с отцом", — сказала она.

По словам Собчак, с тех пор она виделась с президентом один раз, когда собирала материал для фильма о своем отце.

Ранее многие СМИ сообщали, что "крёстным папой" Ксении является Владимир Путин, друживший с отцом кандидата в президенты РФ — Анатолием Собчаком.

Ксения Собчак рассказала, что сама не помнила, кто был крестным, но знала, что Путин присутствовал на крестинах. Наведя справки, Собчак заявила: "Моего крестного зовут отец Гурий".

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