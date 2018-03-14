Собчак не исключила своего участия в выборах на пост губернатора Санкт-Петербурга

"Заявлять об этом пока рано, но я рассматриваю варианты для дальнейшей политической деятельности, которую хочу продолжать", — сообщила Znak.com Собчак после пресс-конференции в редакции "Новой газеты".

Ксения Собчак и экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков 15 марта объявят о создании нового партийного проекта, после чего начнут готовиться к грядущим выборам глав Москвы и Санкт-Петербурга. Ожидается, партийный проект Собчак и Гудкова будет создан на базе партии "Гражданская инициатива" Андрея Нечаева, который и объявит о передаче проекта в руки молодых союзников.

Основная идея нового партийного проекта заключается в том, чтобы к 2021 году вернуть демократические выборы в Госдуму России. Как рассказали источники, знакомые с идеей новой партии, она будет пытаться не бороться с Путиным, а искать ответ на вопрос, как должна быть устроена жизнь в стране после ухода с президентского поста Владимира Путина (2024 год).

В феврале Собчак заявила о намерении участвовать в выборах в Государственную Думу, которые пройдут в России в 2021 году. Об этом она рассказала на встрече с избирателями в Санкт-Петербурге.

"Когда закончатся выборы , я начну формировать свое движение. Я уже вступила в партию "Гражданская инициатива" — если мы договоримся, то я буду делать это с ней, если нет, то я буду делать свое движение. Я буду идти на выборы в Думу — это моя следующая цель, 2021 год", — заявила Ксения Собчак.

Она рассказала, что "следующей точкой станут президентские выборы" в 2024 году. Собчак не раз говорила, что понимает, что президентские выборы 2018 года она не выиграет.

Справка

12 июня 1991 года отец нынешнего кандидата в президенты РФ Анатолий Собчак был избран мэром Ленинграда на выборах, проходивших одновременно с выборами президента РФ. Одновременно на референдуме принято решение о возвращении Ленинграду названия Санкт-Петербург. Собчак сыграл решающую роль в возвращении Санкт-Петербургу его исторического названия и впоследствии считал это своим самым значительным политическим достижением.