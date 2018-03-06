Собчак поддержала Кадырова и призвала убрать могилу Сталина с Красной площади

"Сталин должен быть убран с Красной площади. Его публичная реабилитация должна стать преступлением наравне с оправданием фашизма", — сказал Собчак, напомнив, что в девять лет назад Парламентская ассамблея Совета Европы приравняла сталинский режим к нацистскому.

Помимо этого кандидат на пост президента назвала Сталина "позорным пятном на истории нашей страны", а политиков, поддерживающих культ личности вождя, "псевдопатриотами".

"Стыдно и страшно, что в XXI веке в нашей стране шесть из восьми кандидатов в президенты прославляют и оправдывают преступления против русского народа", — сказала Собчак и добавила, что поддерживает слова главы Чечни Рамзана Кадырова о проклятии секретаря КПСС "вовеки", пишет znak.com. "Иосиф Сталин подвел чеченский и другие народы к краю пропасти. Будь он вечно проклят", — заявил глава Чечни Рамзан Кадыров после торжественного собрания, посвященного Дню восстановления государственности чеченского народа, которое прошло в Грозном 9 января 2017 года.

Руководство и сторонники КПРФ по традиции возложили к могиле советского вождя красные гвоздики и большой венок, а лидер партии Геннадий Зюганов посоветовал россиянам учиться у Сталина умению справляться с трудностями и восстанавливать страну, пишет "Свободная пресса".