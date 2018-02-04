Собчак заявила о намерении участвовать в выборах в Госдуму в 2021 году

Сегодня, 09:00.
Политика

Кандидат в президенты России Ксения Собчак заявила о намерении участвовать в выборах в Государственную Думу, которые пройдут в России в 2021 году. Об этом она рассказала на встрече с избирателями в Санкт-Петербурге, пишет ТАСС.

Ксения Собчак.
Ксения Собчак. Фото: instagram.com/xenia_sobchak.

"Когда закончатся выборы , я начну формировать свое движение. Я уже вступила в партию "Гражданская инициатива" — если мы договоримся, то я буду делать это с ней, если нет, то я буду делать свое движение. Я буду идти на выборы в Думу - это моя следующая цель, 2021 год", — цитирует агентство.

Собчак рассказала, что "следующей точкой станут президентские выборы" в 2024 году. Собчак не раз говорила, что понимает, что президентские выборы 2018 года она не выиграет.

Кандидат также отметила, что считает, что выборы президента — это альтернатива для тех людей, кто хочет выразить свою позицию, но не хочет участвовать в уличных акциях.

Ранее, на открытии избирательного штаба в Твери, Собчак заявила о том, что пришла в политику "всерьез и надолго".

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