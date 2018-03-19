Путин после выборов произнес на народе программную речь и дал первую пресс-конференцию

Владимир Путин приехал на концерт в честь присоединения Крыма. Москва, 18 марта 2018 года. Фото: kremlin.ru. Владимир Путин дал первую пресс-конференцию в качестве вновь избарнного президента. Москва, 18 марта 2018 года. Фото: kremlin.ru. Владимир Путин приехал на концерт в честь присоединения Крыма. Москва, 18 марта 2018 года. Фото: kremlin.ru. Владимир Путин дал первую пресс-конференцию в качестве вновь избарнного президента. Москва, 18 марта 2018 года. Фото: kremlin.ru. Владимир Путин приехал на концерт в честь присоединения Крыма. Москва, 18 марта 2018 года. Фото: kremlin.ru. Владимир Путин дал первую пресс-конференцию в качестве вновь избарнного президента. Москва, 18 марта 2018 года. Фото: kremlin.ru. Владимир Путин приехал на концерт в честь присоединения Крыма. Москва, 18 марта 2018 года. Фото: kremlin.ru. Владимир Путин приехал на концерт в честь присоединения Крыма. Москва, 18 марта 2018 года. Фото: kremlin.ru. Владимир Путин приехал на концерт в честь присоединения Крыма. Москва, 18 марта 2018 года. Фото: kremlin.ru. Владимир Путин дал первую пресс-конференцию в качестве вновь избарнного президента. Москва, 18 марта 2018 года. Фото: kremlin.ru. Владимир Путин приехал на концерт в честь присоединения Крыма. Москва, 18 марта 2018 года. Фото: kremlin.ru.

— Мы ваша команда! — встретили Путина зрители концерта (на шоу было около 35 тысяч человек).

Президент согласился с такой трактовкой, но уточнил: "Да! Точно. Вы — наша общая команда, я — член вашей команды, и все, кто сегодня голосовал, – это наша большая общенациональная команда".

Далее глава государства произнес речь, которую СМИ уже называют программной. Это послание было встречено публикой криками "Путин! Путин! Путин!".

Владимир Путин,

президент РФ:

— Я вижу в этом как минимум признание того, что сделано за последние годы в очень сложных условиях. Вижу в этом доверие и надежду. Надежду наших людей на то, что мы будем работать так же напряженно, так же ответственно и еще более результативно. Спасибо, что у нас такая мощная, многомиллионная команда. Нас ждет успех. Очень важно сохранить это единство, дорогие мои. Очень важно привлечь на свою сторону тех, кто мог голосовать за других кандидатов. Нам это единство нужно для того, чтобы двигаться вперед. А для того, чтобы двигаться вперед, нам нужно ощущать и чувствовать локоть каждого гражданина страны. В ходе нашей работы мы не будем руководствоваться какими-то текущими конъюнктурными соображениями. Мы будем думать о будущем нашей великой Родины, о будущем наших детей. И, действуя так, мы безусловно обречены на успех. Спасибо вам большое. Вместе возьмемся за большую, масштабную работу во имя России.

После того, как путину проскандировали его фамилию, он в ответ прокричал "Россия! Россия!". Толпа подхватила этот клич.

Также Владимир Путин после выборов ответил на вопросы российских и иностранных журналистов. Так, на вопрос, какая у него сегодня главная эмоция, президент ответил, что это "благодарность избирателям".

Также Владимир Путин заявил, что на Украине нарушили права российских избирателей.

Владимир Путин,

президент РФ:

— Это — безобразие. Это – нарушение всех общепризнанных международных норм. А Россия отвечать ничем не будет. Для нас Украина и украинский народ – это братский народ. Я всегда об этом говорил. И мы не будем отвечать какими-то ограничениями, а, напротив, мы сделаем все, для того чтобы украинцы чувствовали себя в России, как дома.

Журналисты также затронули вопросы отравления в Лондоне Сергея Скрипаля, переизбрание лидера КНР Си Цзиньпиня. Путин кратко ответил и на эти вопросы.

Про изменения в правительстве он заявил, что они произойдут только после инаугурации. Он также не уточнил, кто будет главой нового правительства, и будет ли это Медведев.

А вот насчет своих соперников по выборам Путин пообещал, что позовет их всех на встречу.

А про возвращение Путина на президентский срок в 2030 году, президент сказал, что это смешно и что он не собирается править страной до 100 лет.