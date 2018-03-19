После обработки 85% протоколов Путин нарастил отрыв от Грудинина

ЦИК обнародовала предварительные данные президентских выборов после обработки 85% избирательных бюллетеней. На выбора-2018 уверенно лидирует Владимир Путин.
У действующего главы государства 76,29% голосов. На втором месте находится Павел Грудинин, который показывает 12,18%. На третьем месте — Владимир Жириновский. У него 5,92% голосов.
Четвертая в президентской гонке Ксения Собчак, у которой 1,56% голосов. Менее процента у остальных четырех кандидатов: Григорий Явлинский получает 0,94%, у Бориса Титова 0,71% голосов, за Максима Сурайкина проголосовали 0,68%, Сергей Бабурин набирает 0,64%.
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