После обработки 85% протоколов Путин нарастил отрыв от Грудинина

У действующего главы государства 76,29% голосов. На втором месте находится Павел Грудинин, который показывает 12,18%. На третьем месте — Владимир Жириновский. У него 5,92% голосов.

Четвертая в президентской гонке Ксения Собчак, у которой 1,56% голосов. Менее процента у остальных четырех кандидатов: Григорий Явлинский получает 0,94%, у Бориса Титова 0,71% голосов, за Максима Сурайкина проголосовали 0,68%, Сергей Бабурин набирает 0,64%.