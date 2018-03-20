Прямая линия с Путиным состоится после инаугурации

Прямая линия с Владимиром Путиным состоится после инаугурации выбранного президента, сообщают "Известия" со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.
Прямая линия проводится с 2001 года. Президент в прямом эфире отвечает на вопросы россиян. Последние несколько лет мероприятие проводилось в апреле, но в 2017 году было перенесено на июнь. После программы Путин встретился с несколькими губернаторами, которым передал вопросы от жителей региона, присланные на прямую линию, пишет znak.com.
Когда инаугурация президента России 2018
По законодательству инаугурация президента должна состояться не ранее чем на 30-й день после объявления официальных итогов выборов Центризбиркомом.
Однако с 2000 года церемония всегда проводилась в день окончания срока полномочий действующего президента (7 мая), независимо от того, за сколько дней до церемонии проводились выборы и объявлялись результаты.
В истории современной России президенты вступали в должность шесть раз: в 1991, 1996, 2000, 2004, 2008 и 2012 годах. В 2018 году пройдет седьмая церемония, сообщает ТАСС.
Как традиционно проходит инаугурация президента РФ
По традиции инаугурация проходит в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца — парадной резиденции президента.
Во время вступления в должность новый глава государства произносит слова присяги, положив правую руку на специальный экземпляр текста Конституции РФ, а затем получает знаки президентского отличия.
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