Прямая линия с Путиным состоится после инаугурации

Прямая линия проводится с 2001 года. Президент в прямом эфире отвечает на вопросы россиян. Последние несколько лет мероприятие проводилось в апреле, но в 2017 году было перенесено на июнь. После программы Путин встретился с несколькими губернаторами, которым передал вопросы от жителей региона, присланные на прямую линию, пишет znak.com.

Когда инаугурация президента России 2018

По законодательству инаугурация президента должна состояться не ранее чем на 30-й день после объявления официальных итогов выборов Центризбиркомом.

Однако с 2000 года церемония всегда проводилась в день окончания срока полномочий действующего президента (7 мая), независимо от того, за сколько дней до церемонии проводились выборы и объявлялись результаты.

В истории современной России президенты вступали в должность шесть раз: в 1991, 1996, 2000, 2004, 2008 и 2012 годах. В 2018 году пройдет седьмая церемония, сообщает ТАСС.

Как традиционно проходит инаугурация президента РФ

По традиции инаугурация проходит в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца — парадной резиденции президента.

Во время вступления в должность новый глава государства произносит слова присяги, положив правую руку на специальный экземпляр текста Конституции РФ, а затем получает знаки президентского отличия.