Кудрин рассказал, чем займется новое правительство после инаугурации Путина

Алексей Курин рассказал о трех задачах, которые встанут в ближайшее время перед российским правительством. И главной задачей для кабмина руководитель Центра стратегических разработок назвал немедленный запуск реформы государственного управления, пишет Коммерсант".
Задача первая. Реформа госуправления
Алексей Кудрин,
руководитель Центра стратегических разработок:
— Медлить некогда: следующая избирательная кампания начнется не позже лета 2020 года. А значит, у будущего правительства будет лишь два года на то, чтобы реализовывать повестку изменений. Даже не окно возможностей, а форточка. За эти два года надо делать все то, что откладывали на протяжении последних лет из-за грядущих выборов и под разными отговорками и мифами, главный из которых — "эти меры непопулярны".
В стране боятся перемен, но с таким фобиями нужно бороться, считает Кудрин. Ведь, по его словам, без реформы системы госуправления никакие прорывы, о которых говорил Путин во время послания федеральному собранию, невозможны.
Алексей Кудрин,
руководитель Центра стратегических разработок:
— С фобиями надо бороться, и тут государству надо начать с себя. Поэтому главная и первоочередная задача нового правительства — это немедленный запуск реформы государственного управления. Государство должно меняться — во-первых, показывать хороший пример всей стране; во-вторых, лучше и быстрее оказывать более качественные услуги населению; в-третьих, на деле реализовывать повестку развития.
Задача вторая. Определить приоритеты
Алексей Кудрин,
руководитель Центра стратегических разработок:
— Вторая задача — определение приоритетов развития и работа на них. Эти приоритеты были уже обрисованы в послании президента. Нужно серьезно нарастить вложения в образование и медицину, которые открывают перед гражданами новые жизненные и профессиональные перспективы, а также и в инфраструктуру — кровеносную систему страны. Необходимо расширить пространство общественной и частной инициативы, на деле, а не на словах поддержать наших предпринимателей.
Как говорит бывший министр финансов, система технологического развития страны нуждается в перестройке. Чтобы превратить экономику России из по-прежнему преимущественно сырьевой в современную цифровую, глобально конкурентоспособную и экспортно ориентированную.
Алексей Кудрин,
руководитель Центра стратегических разработок:
— Особо отмечу, что речь идет не только о перераспределении средств в рамках бюджетного маневра и инициирования новых госпрограмм. Речь идет о серьезных структурных изменениях в этих сферах, иначе новой модели роста не возникнет. Пример — перестройка образовательной сферы. Тут речь не только об увеличении бюджетов, но и о коренном изменении отношения к образованию. Вся страна должна стать учебным классом, образование должно стать общим делом, национальной идеей страны.
Третья задача — политическая
Третьей задачей Кудрин назвал достижение транспарентности и предсказуемости в политике российского государства.
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