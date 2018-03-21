Кудрин рассказал, чем займется новое правительство после инаугурации Путина

— С фобиями надо бороться, и тут государству надо начать с себя. Поэтому главная и первоочередная задача нового правительства — это немедленный запуск реформы государственного управления. Государство должно меняться — во-первых, показывать хороший пример всей стране; во-вторых, лучше и быстрее оказывать более качественные услуги населению; в-третьих, на деле реализовывать повестку развития.

Задача вторая. Определить приоритеты

Алексей Кудрин,

руководитель Центра стратегических разработок:

— Вторая задача — определение приоритетов развития и работа на них. Эти приоритеты были уже обрисованы в послании президента. Нужно серьезно нарастить вложения в образование и медицину, которые открывают перед гражданами новые жизненные и профессиональные перспективы, а также и в инфраструктуру — кровеносную систему страны. Необходимо расширить пространство общественной и частной инициативы, на деле, а не на словах поддержать наших предпринимателей.