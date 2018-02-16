Кудрин рассказал о своем главном провале

Алексей Кудрин в числе трех главных неудач в бытность главы Минфина назвал провал попытки поднять пенсионный возраст, заявил экс-министр на Российском инвестиционном форуме в Сочи.
"С того момента мы стали тратить на пенсионную систему в виде дотаций 2—3% ВВП. В текущих ценах это 1,8 трлн рублей каждый год дополнительно, — подсчитал Кудрин. — Тогда я считал, что это выдавит, остановит развитие образования, здравоохранения, инфраструктуры в стране".
Повышение возраста выхода на пенсию, по его мнению, позволит сохранить старикам не менее 40% величины доходов, который они получали работая, пишет "Национальная служба новостей". С учетом добровольных и накопительных программ этот показатель можно будет довести до 70%. Сейчас Кудрин уже в статусе главы Центра стратегических разработок (ЦСР) вынашивает планы уравнять возраст выхода на пенсию для мужчин и женщин, пишет "Федеральное агентство новостей".
Еще одним провалом стал отказ от бюджетного маневра, связанного с ограничением непроизводительных расходов. Это, по мнению экс-министра, затормозило экономический рост в России, пишут argumenti.ru. И главной неудачей Кудрин считает провал административной реформы, добавляет Life.ru. Сотни излишних функций исполнительных органов удалось убрать, но это не ликвидировало "забюрокраченность" и правительство не стало работать по-новому, пишет ura.ru.
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