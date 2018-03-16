Страна возможностей: Кудрин рассказал о своих первых решениях при его назначении премьером

По его словам, ЦСР "разработал программу предложений по семи ключевым направлениям", и "каждый из них уже, по сути, есть проект решения".

Первым решением Кудрина стало бы создание центров "эффективности государственного управления" в администрации президента РФ и в правительстве.

"Должно быть два центра с немного разными полномочиями. В одном случае больше стратегического планирования, мониторинга и методов как достигать стратегических задач, во втором случае — это больше анализ функций, результативности, почему, допустим, наши ведомства работают слишком медленно, не фокусируют задач, не ответственны за неудачи", — заявил экономист.

Вторым шагом был бы бюджетный маневр, предусматривающий увеличение затрат на образование, медицину и инфраструктуру, пишет polit.ru.

Ранее сообщалось, что после президентских выборов в России совершат "бюджетный маневр" Кудрина. Президент РФ Владимир Путин поручил федеральным министерствам разработку "бюджетного маневра" — комплекса мер, призванного увеличить расходы бюджета на здравоохранение, образование и инфраструктуру. Делается это по просьбе президента, но официального поручения не было. Автором программы экономической реформы станет экс-министр финансов Алексей Кудрин.