Центр Кудрина предложил переложить на граждан часть расходов на медицину

Для развития системы здравоохранения в России государство должно увеличить финансирование и ввести систему соплатежей от населения, отметили в центре.

В связи с быстрым обновлением медицинских технологий государство вряд ли сможет сразу обеспечивать общедоступность дорогостоящих инноваций на бесплатной основе, указывают авторы исследования.

Если система софинансирования не будет введена, Россия серьезно отстанет от развитых стран в этой сфере.



По мнению экспертов, полностью отказываться от государственного финансирования не следует. В докладе они подчеркивают, что государственные расходы на здравоохранение должны вырасти с 3,2% ВВП в 2016 году до 5% в 2035-м, пишет polit.ru.

По данным Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения Высшей школы экономики, в 2016 году 15% граждан доплачивали за полученную медицинскую помощь.