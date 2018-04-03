Автор предвыборных фильмов о Путине получил высокую должность на ВГТРК

Журналист Андрей Кондрашов займет пост первого заместителя гендиректора ВГТРК. Во время предвыборной кампании он был пресс-секретарем в штабе Владимира Путина, а также снял несколько предвыборных фильмов.
О новой должности Кондрашова в ВГТРК сообщила Русская служба Би-би-си со ссылкой на четырех неназванных сотрудников холдинга.
Кондрашов подтвердил РБК свое назначение. "Мои полномочия — координация информационного и политического вещания в холдинге и спецпроекты", — уточнил он.
Журналист и телеведущий Андрей Кондрашов вел программу "Вести недели", с 2016 года возглавлял дирекцию программы. В январе 2018 года стал пресс-секретарем предвыборного штаба Путина.
Кондрашов — автор нескольких документальных фильмов, в числе которых фильм "Крым. Путь на Родину" о событиях весны 2014 года в Крыму. Фильм содержит большое интервью с Путиным.
Также на счету Кондрашова документальный фильм "Путин". В ней снята серия интервью с людьми, которые рассказывают о президенте России.
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