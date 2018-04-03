Автор предвыборных фильмов о Путине получил высокую должность на ВГТРК

О новой должности Кондрашова в ВГТРК сообщила Русская служба Би-би-си со ссылкой на четырех неназванных сотрудников холдинга.

Кондрашов подтвердил РБК свое назначение. "Мои полномочия — координация информационного и политического вещания в холдинге и спецпроекты", — уточнил он.

Журналист и телеведущий Андрей Кондрашов вел программу "Вести недели", с 2016 года возглавлял дирекцию программы. В январе 2018 года стал пресс-секретарем предвыборного штаба Путина.



Кондрашов — автор нескольких документальных фильмов, в числе которых фильм "Крым. Путь на Родину" о событиях весны 2014 года в Крыму. Фильм содержит большое интервью с Путиным.



Также на счету Кондрашова документальный фильм "Путин". В ней снята серия интервью с людьми, которые рассказывают о президенте России.