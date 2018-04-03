Трамп предложил Путину встретиться в Белом доме

В Белом доме подтвердили, что президент США Дональд Трамп обсуждал с Владимиром Путиным несколько возможных мест встречи, заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. Одним из возможных мест встречи может стать Белый дом.
"Как подтвердил сам президент (Трамп) 20 марта через несколько часов после телефонного звонка с президентом Путиным, они обсудили двустороннюю встречу "в не столь отдаленном будущем" и ряд возможных мест, включая Белый дом. На данный момент нам к этому нечего добавить", — заявила Сандерс, передает РИА Новости.
Помощник российского президента Юрий Ушаков ранее сообщил, что Трамп предложил Путину провести двустороннюю встречу в Вашингтоне.
"Если все будет нормально, я надеюсь, что американцы не откажутся от своего предложения обсуждать возможность проведения саммита", — добавил он.
При этом Ушаков подчеркнул, что саммит возможен только во второй половине года.
"После этого разговора, который носил конструктивный деловой характер, были затронуты многие вопросы. Затем произошел очередной сбой в наших двусторонних отношениях — высылка 60 дипломатов, закрытие генерального консульства. На этот шаг российская сторона была вынуждена адекватно зеркально отвечать", — подчеркнул Ушаков.
Он добавил, что по этой причине после 20 марта вопрос об организации встречи лидеров не поднимался.
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