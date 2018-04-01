Путин поблагодарил Амана Тулеева за многолетний труд

Ранее Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Кемеровской области Амана Тулеева.

1 апреля администрация Кемеровской области опубликовала видеообращение Амана Тулеева, в котором он вновь принес соболезнования людям, потерявшим родных в ТЦ "Зимняя вишня", и заявил об уходе в отставку по собственному желанию.

Врио главы региона назначили Сергея Цивилёва, экс-зама губернатора. 9 сентября 2018 года в единый день голосования в Кемеровской области состоятся выборы губернатора.