Путин поблагодарил Амана Тулеева за многолетний труд

Владимир Путин позвонил Аману Тулееву, который подал прошение о досрочной отставке с поста губернатора Кемеровской области. Президент поблагодарил его за многолетнюю работу, сообщил ТАССу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ранее Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Кемеровской области Амана Тулеева.
1 апреля администрация Кемеровской области опубликовала видеообращение Амана Тулеева, в котором он вновь принес соболезнования людям, потерявшим родных в ТЦ "Зимняя вишня", и заявил об уходе в отставку по собственному желанию.
Врио главы региона назначили Сергея Цивилёва, экс-зама губернатора. 9 сентября 2018 года в единый день голосования в Кемеровской области состоятся выборы губернатора.
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