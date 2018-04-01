От стрелочника до губернатора: 12 фактов об Амане Тулееве

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Жизнь

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев стал одним из самых долгоправящих глав регионов — по этому показателю он занимает второе место в России. 1 апреля 2018 года 73-летний госдеятель подал в отставку после трагических событий в Кемерове. Altapress.ru собрал ключевые факты из его биографии: почетные и неоднозначные.

Аман Тулеев.
Аман Тулеев. Фото: ako.ru.

1. Тулеев Амангельды Молдагазыевич родился 13 мая 1944 года в городе Красноводск Туркменской ССР в семье служащего. Отец — Молдагазы Колдыбаевич Тулеев, казах по национальности, погиб на фронте в 1943 году. Амана воспитывал отчим — Иннокентий Иванович Власов (1923-1984). Тулеев называл его вторым отцом. Мама — Мунира Файзовна Власова (урожденная Насырова), татаро-башкирского происхождения (1921-2001). После 1964 года из соображений благозвучия Тулеев стал использовать имя и отчество Аман Гумирович.

2. Трудовой путь начинал стрелочником на железнодорожной станции Краснодар-1. Три года служил в инженерно-саперных войсках Забайкальского военного округа. Военная профессия — сапер.

3. В 1973 году окончил Новосибирский институт инженеров железнодорожного транспорта. Его специальность — "инженер путей сообщения по эксплуатации железных дорог". Работал начальником железнодорожной станции Междуреченск, затем заместителем и начальником Новокузнецкого отделения Кемеровской железной дороги.

Аман Тулеев в период работы начальником Новокузнецкого отделения Кемеровской железной дороги.
Аман Тулеев в период работы начальником Новокузнецкого отделения Кемеровской железной дороги.

4. В 1988 году Тулеев окончил Академию общественных наук. В этом же году был назначен начальником Кемеровской железной дороги. В 1990 году был избран в Верховный Совет РСФСР. В марте 1990 года стал депутатом Кемеровского областного Совета народных депутатов, затем его председателем.

5. В 1993 году Тулеева избрали депутатом Совета Федерации Федерального Собрания РФ от Кузбасса. С марта 1994 года по июль 1996 года возглавлял Законодательное Собрание Кемеровской области. После этого почти год был членом Правительства РФ, Министром РФ по сотрудничеству с государствами-участниками СНГ.

6. Аман Тулеев был губернатором Кемеровской области с 1997 года, четыре раза переизбирался с крайне высокими результатами — 93,5-96,69% голосов. Самый высокий процент голосов набрал в 2015 году. Это стало всероссийским рекордом. Его последний срок должен был истечь в 2020 году, но Тулеев досрочно подал в отставку по собственному желанию.

Аман Тулеев на должности Председателя Кемеровского Совета народных депутатов.
Аман Тулеев на должности Председателя Кемеровского Совета народных депутатов.

7. Награжден Орденом Почета, орденами "За заслуги перед Отечеством" IV, III и II степеней, Орденом Русской Православной Церкви — Святителя Иннокентия Митрополита московского и Коломенского I степени. Ему присвоены звания "Почетный шахтер", "Почетный железнодорожник". Почетный гражданин Кемеровской области.

8. В мае 2017 года перенес операцию на позвоночнике в клинике в Германии. В этот период стали появляться слухи о его уходе с должности, порожденные долгим отсутствием политика на публике. В послеоперационный период перенес осложнение (пневмония), лечился в областной больнице. 1 июля 2017 года Тулеева на носилках привезли на аэродром Кемерова и доставили в Москву на самолете МЧС.

12 августа 2017 года вернулся в Кемерово и приступил к работе, находясь в инвалидном кресле. На первом совещании подвергнул критике ряд высокопоставленных областных чиновников, которые не опровергали слухи о его смерти.

Аман Тулеев на заседании Правительства РФ с Виктором Черномырдиным.
Аман Тулеев на заседании Правительства РФ с Виктором Черномырдиным.

9. Неоднократно принимал участие в переговорах с террористами:

  • в 1991 году, будучи народным депутатом РСФСР, Тулеев помог освободить из автобуса захваченную в заложницы вблизи Красной площади Машу Пономаренко, предложив себя в обмен на девочку;
  • в 1995 году вел переговоры с Евгением Жеренковым, захватившим людей на кемеровском автовокзале и угрожавшим взорвать самодельную бомбу;
  • в 2001 году принял участие в обезвреживании Андрея Пангина, взявшего в заложники водителя такси в кемеровском аэропорту;
  • в 2007 году после телефонных переговоров Тулеева с прапорщиком милиции Шаталовым, угрожавшим взорвать жилой дом и забаррикадировавшимся у себя в квартире, новокузнецким силовикам удалось обезвредить террориста и взять его живым;
  • 13 марта 2009 года вел переговоры с грабителем, захватившим в заложники трех женщин-кассиров и двух охранников в банке.
Аман Тулеев на параде в честь Дня Победы.
Аман Тулеев на параде в честь Дня Победы.

10. Женат. Супруга Эльвира Федоровна работала вместе с мужем на железной дороге, сейчас на заслуженном отдыхе. Вырастили и воспитали двух сыновей — Дмитрия и Андрея. Младший сын трагически погиб в мае 1998 года. Имеет внуков Станислава, Андрея, Тимура и Татьяну.

11. В 1999 году в Чечне Тулеев был приговорен к смертной казни за якобы принятое им христианство.

12. Шефствовал над отшельницей Агафьей Лыковой, живущей в тайге на территории Хакасии. За поимку снежного человека обещал 1 млн рублей.

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