От стрелочника до губернатора: 12 фактов об Амане Тулееве

1. Тулеев Амангельды Молдагазыевич родился 13 мая 1944 года в городе Красноводск Туркменской ССР в семье служащего. Отец — Молдагазы Колдыбаевич Тулеев, казах по национальности, погиб на фронте в 1943 году. Амана воспитывал отчим — Иннокентий Иванович Власов (1923-1984). Тулеев называл его вторым отцом. Мама — Мунира Файзовна Власова (урожденная Насырова), татаро-башкирского происхождения (1921-2001). После 1964 года из соображений благозвучия Тулеев стал использовать имя и отчество Аман Гумирович.

2. Трудовой путь начинал стрелочником на железнодорожной станции Краснодар-1. Три года служил в инженерно-саперных войсках Забайкальского военного округа. Военная профессия — сапер.

3. В 1973 году окончил Новосибирский институт инженеров железнодорожного транспорта. Его специальность — "инженер путей сообщения по эксплуатации железных дорог". Работал начальником железнодорожной станции Междуреченск, затем заместителем и начальником Новокузнецкого отделения Кемеровской железной дороги.

4. В 1988 году Тулеев окончил Академию общественных наук. В этом же году был назначен начальником Кемеровской железной дороги. В 1990 году был избран в Верховный Совет РСФСР. В марте 1990 года стал депутатом Кемеровского областного Совета народных депутатов, затем его председателем.

5. В 1993 году Тулеева избрали депутатом Совета Федерации Федерального Собрания РФ от Кузбасса. С марта 1994 года по июль 1996 года возглавлял Законодательное Собрание Кемеровской области. После этого почти год был членом Правительства РФ, Министром РФ по сотрудничеству с государствами-участниками СНГ.

6. Аман Тулеев был губернатором Кемеровской области с 1997 года, четыре раза переизбирался с крайне высокими результатами — 93,5-96,69% голосов. Самый высокий процент голосов набрал в 2015 году. Это стало всероссийским рекордом. Его последний срок должен был истечь в 2020 году, но Тулеев досрочно подал в отставку по собственному желанию.

7. Награжден Орденом Почета, орденами "За заслуги перед Отечеством" IV, III и II степеней, Орденом Русской Православной Церкви — Святителя Иннокентия Митрополита московского и Коломенского I степени. Ему присвоены звания "Почетный шахтер", "Почетный железнодорожник". Почетный гражданин Кемеровской области.

8. В мае 2017 года перенес операцию на позвоночнике в клинике в Германии. В этот период стали появляться слухи о его уходе с должности, порожденные долгим отсутствием политика на публике. В послеоперационный период перенес осложнение (пневмония), лечился в областной больнице. 1 июля 2017 года Тулеева на носилках привезли на аэродром Кемерова и доставили в Москву на самолете МЧС.

12 августа 2017 года вернулся в Кемерово и приступил к работе, находясь в инвалидном кресле. На первом совещании подвергнул критике ряд высокопоставленных областных чиновников, которые не опровергали слухи о его смерти.

9. Неоднократно принимал участие в переговорах с террористами:

в 1991 году, будучи народным депутатом РСФСР, Тулеев помог освободить из автобуса захваченную в заложницы вблизи Красной площади Машу Пономаренко, предложив себя в обмен на девочку;

в 1995 году вел переговоры с Евгением Жеренковым, захватившим людей на кемеровском автовокзале и угрожавшим взорвать самодельную бомбу;

в 2001 году принял участие в обезвреживании Андрея Пангина, взявшего в заложники водителя такси в кемеровском аэропорту;

в 2007 году после телефонных переговоров Тулеева с прапорщиком милиции Шаталовым, угрожавшим взорвать жилой дом и забаррикадировавшимся у себя в квартире, новокузнецким силовикам удалось обезвредить террориста и взять его живым;

13 марта 2009 года вел переговоры с грабителем, захватившим в заложники трех женщин-кассиров и двух охранников в банке.

10. Женат. Супруга Эльвира Федоровна работала вместе с мужем на железной дороге, сейчас на заслуженном отдыхе. Вырастили и воспитали двух сыновей — Дмитрия и Андрея. Младший сын трагически погиб в мае 1998 года. Имеет внуков Станислава, Андрея, Тимура и Татьяну.

11. В 1999 году в Чечне Тулеев был приговорен к смертной казни за якобы принятое им христианство.

12. Шефствовал над отшельницей Агафьей Лыковой, живущей в тайге на территории Хакасии. За поимку снежного человека обещал 1 млн рублей.