Исследователь тайн Вселенной: 10 фактов о Стивене Хокинге

1. Уже будучи всемирно известным ученым, Стивен Хокинг признавался, что не слишком старался во время учебы в университете: "Я высчитал, что за три года я работал только около 1000 часов, т. е. примерно один час в день", - рассказывал он.

2. В 21 год Стивену Хокингу поставили диагноз: боковой амиотрофический склероз. Это заболевание неизлечимо, медики сказали, что ему осталось всего несколько лет. С конца 1960-х годов ученый пользовался инвалидной коляской. Хокинга полностью парализовало. В мимической мышце шеи Хокинга был закреплен специальный датчик, с помощью которого он управлял компьютером — писал книги, преподавал, выступал. В этом ему помогал компьютерный синтезатор речи.

3. Стивен Хокинг сделал много открытий в области теории черных дыр. Термин "горизонт событий" принадлежит авторству ученого. Он высказал теорию о смерти черных дыр и открыл "излучение Хокинга", испускаемое маленькими черными дырами. Стивен Хокинг работал над теорией Большого взрыва, согласно которой Вселенная непрерывно расширяется из первичного состояния — космологической сингулярности.

4. В 2015 году Стивен Хокинг поддержал проект Юрия Мильнера, IT-миллионера, под названием Breakthrough Listen, направленный на поиск сигналов инопланетной жизни. А в апреле 2016 года они объявили о старте проекта Breakthrough Starshot. Его цель — отправка маленьких космических кораблей к звездной системе Альфа Центавра.

5. У Стивена Хокинга есть трое детей. Знаменитый ученый был дважды женат. Вместе со своей дочерью он написал книгу "Джордж и тайны Вселенной", а по мотивам мемуаров его первой жены снят художественный фильм "Вселенная Стивена Хокинга".

6. Стивен Хокинг считал, что у человечества есть серьезные основания для поиска других миров: "Не думаю, что нам удастся продержаться на нашей хрупкой планете более 1000 лет", - сказал он.

7. Большое место в работе Стивена Хокинга занимала популяризация науки. В 1988 году ученый опубликовал популярное изложений своих теорий в книге, впоследствии ставшей бестселлером: "Краткая история времени от Большого взрыва до черных дыр". Кроме того, физик-теоретик Хокинг стал автором нескольких популярных книг по космологии.

8. В 2015 году учреждена медаль имени профессора Стивена Хокинга. Эта награда вручается ежегодно за популяризацию науки.

9. В борьбе с болезнью Стивену Хокингу помогла его первая жена. Первые проявление болезни у будущего ученого появились во время учебы в Оксфорде. Состояние ухудшалась, пришла депрессия, Хокинг не был уверен, стоит ли работать над диссертацией — доживет ли он до ее завершения. Одна встреча поменяла многое: "Когда мы решили жениться, я почувствовал себя счастливым. И я понял, что, если это случится, я должен найти работу и дописать диссертацию"

10. Стивен Хокинг умер в возрасте 76 лет в своем доме в Кембридже в окружении семьи.