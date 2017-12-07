Составлен рейтинг катастроф, которые могут уничтожить Землю

Согласно одной из теорий, котораую на сегодняшний день поддерживают большинство ученых во всем мире, причиной вымирания динозавров стало падение на Землю астероида диаметром 10 километров. Согласно расчетам, массовое вымирание может произойти, если наша планета столкнется с небесным телом в 10 раз крупнее, пишет bfm.ru.
Опасность для Солнечной системы представляют ближайшие к ней звезды, которые находятся в постоянном движении. Если они "подлетят" слишком близко, Солнечная система разорвется из-за их гравитации. Впрочем, это может произойти только через сотни миллионов лет.
Загадочные черные дыры способны выбросить струю плазмы в сторону Земли, что приведет к ее полному уничтожению.
По прогнозам, галактика Андромеды через 5 млрд лет поглотит Млечный Путь вместе с Землей.
Жизнь на Земле полностью зависит от Солнца и его циклов, поэтому любые изменения, связанные с ним, станут для нашей планеты фатальными. В частности, ученые не исключают, что оно может нагреться, остыть или превратиться в сверхновую. Впрочем, этот сценарий реализуется разве что через миллионы лет.
Вероятность апокалипсиса на Земле в 2017 году превышает 0,2%. Ранее ученые Американского музея естественной истории спрогнозировали рост населения земли до 11 млрд к 2100 году, что в конечном итоге может привести к гибели планеты.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.