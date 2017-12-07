Составлен рейтинг катастроф, которые могут уничтожить Землю

Опасность для Солнечной системы представляют ближайшие к ней звезды, которые находятся в постоянном движении. Если они "подлетят" слишком близко, Солнечная система разорвется из-за их гравитации. Впрочем, это может произойти только через сотни миллионов лет.

Загадочные черные дыры способны выбросить струю плазмы в сторону Земли, что приведет к ее полному уничтожению.

По прогнозам, галактика Андромеды через 5 млрд лет поглотит Млечный Путь вместе с Землей.

Жизнь на Земле полностью зависит от Солнца и его циклов, поэтому любые изменения, связанные с ним, станут для нашей планеты фатальными. В частности, ученые не исключают, что оно может нагреться, остыть или превратиться в сверхновую. Впрочем, этот сценарий реализуется разве что через миллионы лет.

Вероятность апокалипсиса на Земле в 2017 году превышает 0,2%. Ранее ученые Американского музея естественной истории спрогнозировали рост населения земли до 11 млрд к 2100 году, что в конечном итоге может привести к гибели планеты.