Скончался Стивен Хокинг

В возрасте 76 лет умер знаменитый физик Стивен Хокинг, сообщает Би-би-си.
Стивен Хокинг — один из основоположников квантовой космологии, изучал теорию возникновения мира в результате Большого взрыва, сделал много открытий в теории черных дыр. В 1998 году он издал научно-популярную книгу "Короткая история времени", в которой рассказывается о появлении Вселенной, природе пространства и времени, черных дырах и теории суперструн, пишет РБК.
Британский физик известен изучением теории черных дыр. В начале 1960-х у Стивена Хокинга стали проявляться признаки бокового амиотрофического склероза, которые впоследствии привели к параличу.
После серии операций ему была проведена трахеостомия, и ученый утратил способность говорить. Он стал использовать синтезатор речи, который установлен на его кресле-коляске, пишет "Коммерсантъ".
Ранее Стивен Хокинг во втором эпизоде своего видеопроекта "Любимые места" предположил, что уже через 200 лет человечеству может понадобиться новый "дом". Он считал, что из-за растущей проблемы парникового эффекта Земля может повторить судьбу Венеры — превратиться в выжженную пустыню.
Справка
Стивен Хокинг родился 8 января 1942 года в Оксфорде. В 1962 году окончил Оксфордский университет со степенью бакалавра по математике и физике, а спустя четыре года, когда ему было 24 года, получил степень доктора философии в колледже Тринити-холл Кембриджского университета.
В 1963 году у него было диагностировано неизлечимое заболевание — боковой амиотрофический склероз (БАС).
В 1965 году Хокинг стал заниматься научной деятельностью, в 1970-х работал в Институте теоретической астрономии и Институте астрономии, преподавал теорию гравитации.
В 1979 году он был удостоен одной из самых престижных академических должностей — Лукасовского профессора в Кембриджском университете.
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