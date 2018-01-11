Британский физик рассказал о гибели Земли

Профессор считает, что из-за растущей проблемы парникового эффекта Земля может повторить судьбу Венеры. А именно — превратиться в выжженную пустыню.

Он отметил, что четыре миллиарда лет назад на Венере температура соответствовала земной. Там была вода и растительность. Однако парниковые газы "нагрели" Венеру до 460 градусов по Цельсию. А поскольку возраст Земли составляет 4,5 миллиарда лет, то достаточно 200-500 лет для того, чтобы наша планета повторила печальный сценарий Венеры, считает Хокинг.

При этом физик недоумевает, как можно сомневаться в столь пагубном воздействии глобального потепления, пишет "РГ".

В конце прошлого года Стивен Хокинг заявил, что человечество перестанет существовать в 2600 году, потому как наша планета из-за неумеренного потребления энергии "превратится в огненный шар". В качестве альтернативы Земле Хокинг назвал планеты, которые обращаются вокруг ближайшей к Солнцу звезды. На одной из них люди могут безбедно прожить еще миллион лет, уверен ученый.

Ранее специалисты международной организации World Weather Attribution (WWA) также поделились своим прогнозом. Исследователи пришли к выводу, что без должных мер в борьбе с глобальным потеплением к 2050 году затяжная 40-градусная летняя жара может стать нормальным явлением.