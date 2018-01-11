Британский физик рассказал о гибели Земли

Вчера, 20:41.
Жизнь

Британский физик Стивен Хокинг во втором эпизоде своего видеопроекта "Любимые места"предположил, что уже через 200 лет человечеству может понадобиться новый "дом", сообщает Cnet.

Земля. Вид из космоса.
Земля. Вид из космоса. Фото: открытые источники (CC0).

Профессор считает, что из-за растущей проблемы парникового эффекта Земля может повторить судьбу Венеры. А именно — превратиться в выжженную пустыню.

Он отметил, что четыре миллиарда лет назад на Венере температура соответствовала земной. Там была вода и растительность. Однако парниковые газы "нагрели" Венеру до 460 градусов по Цельсию. А поскольку возраст Земли составляет 4,5 миллиарда лет, то достаточно 200-500 лет для того, чтобы наша планета повторила печальный сценарий Венеры, считает Хокинг.

При этом физик недоумевает, как можно сомневаться в столь пагубном воздействии глобального потепления, пишет "РГ".

В конце прошлого года Стивен Хокинг заявил, что человечество перестанет существовать в 2600 году, потому как наша планета из-за неумеренного потребления энергии "превратится в огненный шар". В качестве альтернативы Земле Хокинг назвал планеты, которые обращаются вокруг ближайшей к Солнцу звезды. На одной из них люди могут безбедно прожить еще миллион лет, уверен ученый.

Ранее специалисты международной организации World Weather Attribution (WWA) также поделились своим прогнозом. Исследователи пришли к выводу, что без должных мер в борьбе с глобальным потеплением к 2050 году затяжная 40-градусная летняя жара может стать нормальным явлением.

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