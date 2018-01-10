Ученые рассказали о легком и приятном способе сбросить лишний вес

По словам экспертов, простое вмешательство в образ жизни приводит к более здоровому питанию, так как человек тянется к нездоровой пище чаще всего из-за усталости. "Наши данные показывают, что чем больше вы спите, тем лучше едите", — пояснил Хайя Аль Хатиб из Королевского колледжа Лондона.

В исследовании ученых приняли участие 42 человека, которые спали меньше семи часов в сутки. Половине из них сказали избегать кофеина перед сном, не использовать смартфоны и не ложиться спать голодными. Другой половине не дали никаких рекомендаций.

В итоге первая группа оставалась в постели на 55 минут дольше и спала на 20 минут больше. Их дневное потребление сахара (в напитках, печенье, тортах) сократилось на 10 граммов, пишет Lenta.ru.

Ранее сообщалось, что спать днем нужно не более 40-59 минут. За это время организм восстановится, а после такого непродолжительного сна человек будет лучше справляться с накопленной усталостью.