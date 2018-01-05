Ученые назвали лучшую в мире диету

Исследователи из американского Национального института сердца, легких и крови восьмой раз подряд выбрали лучшую в мире диету, сообщают РИА Новости.
Диета DASH (Диетический подход к прекращению гипертонии), как утверждают ученые, способствует общему оздоровлению организма, стабилизации кровяного давления и очищению органов желудочно-кишечного тракта.
Одним из главных требований для такой диеты является частичный или полный отказ от солесодержащих продуктов и замена богатых натрием продуктов питания.
Учёные пришли к выводу, что диета DASH является лучшей из 40 схем диетического питания. По данным медиков, такое питание в ряде случае даже позволяет отказаться от приема некоторых противогипертензивных препаратов.
Ранее исследователи из Абердинского университета в Шотландии выяснили, что низкокалорийные диеты могут продлить жизнь.
По мнению ученых, низкокалорийные программы питания позволяют на 18 процентов снизить риск ранней смерти у людей с избытком массы тела.
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