Ученые: частый секс убивает любовь

Влюбленные партнеры, чьи отношения только зарождаются, должны видеться не чаще двух раз в неделю, а заниматься любовью не чаще одного раза в 7–10 дней, выяснили доктор психологии Сет Мейерс и автор книг по личностному развитию Скотт Кэрол, сообщают "Новые известия".
Психологи полагают, что слишком стремительное развитие отношений приводит к эмоциональному выгоранию. Именно поэтому в те моменты, когда партнеры только узнаю друг друга, нужно поддерживать некий романтический флёр.
Ученые отмечают, что интимная близость создает иллюзию духовного родства, однако в реальности необходимы месяцы или годы, чтобы узнать истинный характер человека.
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