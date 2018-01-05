Ученые: частый секс убивает любовь

Психологи полагают, что слишком стремительное развитие отношений приводит к эмоциональному выгоранию. Именно поэтому в те моменты, когда партнеры только узнаю друг друга, нужно поддерживать некий романтический флёр.

Ученые отмечают, что интимная близость создает иллюзию духовного родства, однако в реальности необходимы месяцы или годы, чтобы узнать истинный характер человека.