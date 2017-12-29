В Барнауле поймали сутенера

Сегодня, 08:22.
Происшествия

Полицейские пресекли деятельность сутенера, который с весны вовлекал девушек в занятие проституцией. Ему грозит до 5 лет лишения свободы, сообщает сайт прокуратуры Алтайского края.

Секс, женщина.
Секс, женщина. Фото: СС0.

Расследование показало, что мужчина подыскивал девушек, желающих оказывать услуги сексуального характера за денежное вознаграждение, искал для них потенциальных клиентов, на своем авто развозил проституток по адресам и собирал с них деньги.

Вину он признал полностью. Дело передано в суд.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Смотрите также
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров