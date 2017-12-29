В Барнауле поймали сутенера

Полицейские пресекли деятельность сутенера, который с весны вовлекал девушек в занятие проституцией. Ему грозит до 5 лет лишения свободы, сообщает сайт прокуратуры Алтайского края.
Расследование показало, что мужчина подыскивал девушек, желающих оказывать услуги сексуального характера за денежное вознаграждение, искал для них потенциальных клиентов, на своем авто развозил проституток по адресам и собирал с них деньги.
Вину он признал полностью. Дело передано в суд.
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