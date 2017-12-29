В Барнауле поймали сутенера

Расследование показало, что мужчина подыскивал девушек, желающих оказывать услуги сексуального характера за денежное вознаграждение, искал для них потенциальных клиентов, на своем авто развозил проституток по адресам и собирал с них деньги.

Вину он признал полностью. Дело передано в суд.