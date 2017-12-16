Секс-работницы просят Путина отменить наказание за проституцию

Ирина Маслова, лидер российского движения "Серебряная роза", рассказала, что административное наказание за то, что девушки не делают никому ничего плохого, провоцирует на жестокое обращение с ними. Кроме того, из-за страха наказания и боязни попасть в позорную базу данных, девушки чаще всего не обращаются в правоохранительные органы, когда подвергаются насилию.

В качестве юридического основания для отмены статьи девушки указывают на рекомендацию Комитета ООН по ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. Также они говорят о рекомендациях комитета ООН по экономическим, социальным и культурным правам об отмене данной статьи в России.

День защиты секс-работников от насилия и жестокости отмечают 17 декабря.