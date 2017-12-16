Секс-работницы просят Путина отменить наказание за проституцию

Сегодня, 18:09.
Жизнь

Движение в защиту секс-работниц "Серебряная роза" обратилось к президенту, правительству и уполномоченному по правам человека с просьбой отменить статью 6.11 Кодекса об административных правонарушениях, предусматривающую наказание за проституцию, пишет портал URA.ru.

Секс. Женщина.
Секс. Женщина. Фото: СС0.

Ирина Маслова, лидер российского движения "Серебряная роза", рассказала, что административное наказание за то, что девушки не делают никому ничего плохого, провоцирует на жестокое обращение с ними. Кроме того, из-за страха наказания и боязни попасть в позорную базу данных, девушки чаще всего не обращаются в правоохранительные органы, когда подвергаются насилию.

В качестве юридического основания для отмены статьи девушки указывают на рекомендацию Комитета ООН по ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. Также они говорят о рекомендациях комитета ООН по экономическим, социальным и культурным правам об отмене данной статьи в России.

День защиты секс-работников от насилия и жестокости отмечают 17 декабря.

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