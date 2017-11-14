Модельеры заявили, что уверенность придает одежда, ассоциируемая с проституцией

Одежда и обувь, которые ассоциируются с проституцией — сапоги-ботфорты, кожаные мини-юбки, чулки в сетку — придают уверенности — такое мнение высказал основатель журнала Visionaire Джеймс Каллиардос, пишет The Independent.
"Клиенты модельеров могут быть матерями, учителями и офисными работницами, но все же хотеть при этом защитить себя фетиш-броней. Дизайнеры делают аллюзии на наряды проституток, чтобы продемонстрировать силу", — сказал Каллиардос. По его мнению, такие ассоциации передают чувство уверенности в себе и неуязвимости.
По мнению fashion-блогера Тома Фицджеральда, "мода всегда заимствует идеи из уличной моды, а ведь нет ничего более уличного, чем проститутка", пишет "Росбалт".
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