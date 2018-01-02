Ученые предрекли югу России десятилетнее похолодание

Вчера, 15:46.
Жизнь

В 2018 году южной части России начнется десятилетний цикл похолодания. Об этом заявил председатель Южного научного центра РАН академик Геннадий Матишов, сообщает РИА Новости.

Отдых у Черного моря.
Отдых у Черного моря. Фото: Nicu Buculei, CC BY-SA 2.0.

По словам ученого, предвестниками цикла стали суровые зимы, которые в последние годы преобладают в регионе. В частности, он указал на продолжительность ледостава на Каспии и Азове.

Также на юге отмечаются необычно прохладные для региона весенние месяцы, из-за чего в 2017 году случился неурожай плодовых культур. Другой проблемой похолодания ученый назвал снижение уловов рыбы.

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