Ученые предрекли югу России десятилетнее похолодание

В 2018 году южной части России начнется десятилетний цикл похолодания. Об этом заявил председатель Южного научного центра РАН академик Геннадий Матишов, сообщает РИА Новости.
По словам ученого, предвестниками цикла стали суровые зимы, которые в последние годы преобладают в регионе. В частности, он указал на продолжительность ледостава на Каспии и Азове.
Также на юге отмечаются необычно прохладные для региона весенние месяцы, из-за чего в 2017 году случился неурожай плодовых культур. Другой проблемой похолодания ученый назвал снижение уловов рыбы.
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