Ученые предрекли югу России десятилетнее похолодание

По словам ученого, предвестниками цикла стали суровые зимы, которые в последние годы преобладают в регионе. В частности, он указал на продолжительность ледостава на Каспии и Азове.

Также на юге отмечаются необычно прохладные для региона весенние месяцы, из-за чего в 2017 году случился неурожай плодовых культур. Другой проблемой похолодания ученый назвал снижение уловов рыбы.