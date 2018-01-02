Эксперты рассказали, как ускорить работу iPhone

Эксперты составили рекомендации, которые помогут ускорить работу смартфонов iPhone.
На первом этапе надо убедиться, что устройство попадает под программу "принудительного замедления". Это касается линеек iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, SE, 7 и 7 Plus. Если у вас одна из этих моделей, то стоит проверить уровень изношенности аккумулятора. Его замена на новый может ускорить работу устройства.
Также для повышения скорости гаджета специалисты советуют создать резервную копию, сбросить телефон до заводских настроек, а потом установить копию обратно.
Ускорению может помочь и снижение энергопотребления. Для этого надо отключить живые обои, эффект параллакс и виджеты.
Ранее корпорация Apple подтвердила, что специально занижает скорость работы процессоров предыдущих моделей iPhone.
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