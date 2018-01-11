Специалисты NASA всем предоставили возможность прогуляться по Млечному Пути

Разработчики отмечают, что при создании видео в формате 360 градусов использовались данные, полученные с космического телескопа "Чандра" и другой техники. Ролик позволяет пользователю погрузиться в исследование нашей галактики и контролировать его, пишет Life.ru.

Так, зритель может увидеть звезды и сверхмассивную черную дыру, находящиеся в центре Млечного Пути, пишет ura.ru.