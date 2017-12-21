Впервые в истории: российские космонавты смогут в два раза быстрее добираться до МКС

Сегодня, 09:10.
Жизнь

C 2018 года космонавты смогут в два раза быстрее добираться до Международной космической станции (МКС). Российские пилотируемые корабли смогут доставлять экипажи на орбиту за три часа, пишут "Известия".

Земля из космоса. МКС.
Земля из космоса. МКС. Фото: СС0.

В Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" рассказали, что первым таким кораблем может стать "Союз МС-08", запуск которого запланирован на март 2018 года.

Окончательное решение о запуске будет принято после испытаний на грузовом корабле "Прогресс" в феврале наступающего года.

"Одного тестового запуска достаточно. Надо просто проверить новую схему, и можно будет сразу переходить к ее использованию на пилотируемыхкораблях — уже с мартовского пуска", — уточнил генеральный конструктор пилотируемых программ, первый заместитель гендиректора РКК "Энергия" Евгений Микрин.

Как отмечают в Институте космической политики, новый сверхкороткий маршрут позволит снизить нагрузку на пилотов.

"Лучше встретить негативные эффекты невесомости, такие как тошнота или головокружение, уже на станции, а не в маленьком корабле, где, кроме тебя, сидят еще два человека", — отметил научный руководитель института Иван Моисеев, подчеркнув, что особенно этот момент важен для космических туристов.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Смотрите также
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров