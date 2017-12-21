Впервые в истории: российские космонавты смогут в два раза быстрее добираться до МКС

C 2018 года космонавты смогут в два раза быстрее добираться до Международной космической станции (МКС). Российские пилотируемые корабли смогут доставлять экипажи на орбиту за три часа, пишут "Известия".
В Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" рассказали, что первым таким кораблем может стать "Союз МС-08", запуск которого запланирован на март 2018 года.
Окончательное решение о запуске будет принято после испытаний на грузовом корабле "Прогресс" в феврале наступающего года.
"Одного тестового запуска достаточно. Надо просто проверить новую схему, и можно будет сразу переходить к ее использованию на пилотируемыхкораблях — уже с мартовского пуска", — уточнил генеральный конструктор пилотируемых программ, первый заместитель гендиректора РКК "Энергия" Евгений Микрин.
Как отмечают в Институте космической политики, новый сверхкороткий маршрут позволит снизить нагрузку на пилотов.
"Лучше встретить негативные эффекты невесомости, такие как тошнота или головокружение, уже на станции, а не в маленьком корабле, где, кроме тебя, сидят еще два человека", — отметил научный руководитель института Иван Моисеев, подчеркнув, что особенно этот момент важен для космических туристов.
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