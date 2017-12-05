Медведев "пожурил" чиновников, успевших отрапортовать об успешном пуске "Союза"

"Дмитрий Олегович, я надеюсь, вы понимаете всю серьезность этой истории", — с такими словами обратился глава кабмина к профильному вице-премьеру Дмитрию Рогозину.

Медведев поручил проанализировать доклад "Роскосмоса" о причинах аварии при запуске с "Восточного", а также установить ответственных.

Дмитрий Медведев,

председатель правительства РФ:

— Само по себе это прискорбное событие, никакие страховые выплаты не покрывают тех издержек, которые мы в этом случае несем, это первое. Второе — плохо и то, что все начальники бодро успели отрапортовать о том, что пуск был произведен в соответствии с штатными показателями, и что все хорошо. Это вообще недопустимо. Третье — нужно сделать все необходимые выводы по итогам работы этой самой комиссии, которая сейчас создана. Я получил доклад уже от руководителя "Роскосмоса" и от других лиц. Мы такие издержки не можем нести — еще раз говорю, здесь дело даже не в финансах, это просто репутационные проблемы для космической отрасли. Так что нужно представить предложения и о том, как ситуацию исправить, и о том, кто за это ответит, конечно.

На что Рогозин ответил Медведеву: "Да, Дмитрий Анатольевич, мы прекрасно понимаем серьезность этой истории". Вице-премьер заверил главу правительства, что будет докладывать о результатах проверок по мере их появления. "Доложите немедленно", — отреагировал Дмитрий Медведев, пишет bfm.ru.

Ранее сообщалось, что для всех участников неудачного запуска ракеты "Союз2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 19 спутниками на борту заранее подготовили награды.

Стоимость неудачного пуска ранее оценили в три миллиарда рублей. Комиссия Роскосмоса подведет итоги расследования ЧП к середине декабря.