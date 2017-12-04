Для участников пуска ракеты со спутниками с "Восточного" заранее изготовили медали

Для всех участников неудачного запуска ракеты "Союз2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 19 спутниками на борту заранее подготовили награды, пишет Life.ru.
Ранее стало известно, что разгонный блок "Фрегат" со спутником "Метеор-М" и ряд космических аппаратов, запущенных на орбиту с космодрома "Восточный", упали в океан. Часть аппарата сгорела в атмосфере.
Эксперты называют несколько версий ЧП. Однако основной считается сход разгонного блока с орбиты из-за резкого торможения, пишет ura.ru.
Стоимость неудачного пуска ранее оценили в три миллиарда рублей, напоминает "Национальная служба новостей". Комиссия Роскосмоса подведет итоги расследования ЧП к середине декабря.
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