Провальный пуск, летные испытания: эксперты не могут определиться, почему упал "Союз"

"Ракета-носитель, по предварительным данным, отработала штатно, к ней претензий нет. Проблема, возможно, заключается в том, что на "Союзе" и разгонном блоке "Фрегат" азимут отсчитывался по-разному, по часовой и против часовой стрелки. "Фрегату" нужно было повернуться на два градуса, а он вместо этого начал разворот на 358 градусов, потерял ориентацию и упал в океан. Скорее всего, это ошибка в полетном задании, а степень вины определит созданная госкомиссия", — сказал собеседник агентства.

Между тем директор филиала госкорпорации "Роскосмос"на космодроме Восточный Константин Чмаров назвал неудавшийся пуск ракеты "Союз-2.1б" "летными испытаниями", пишет Lenta.ru.

"Задача выполнена космодромом превосходно. Летные испытания прошли превосходно. Вывод полезной нагрузки параллельно с летными испытаниями – он не выполнена. Вы знаете, что вся история ракетно-космической техники связана в том числе и с авариями, и даже с трагедиями", — сказал чиновник.

По его мнению, "задача пуска была бы не выполнена, если бы был штатный запуск, космодром работал в штатном режиме, мы выполняли бы функции перевозчика". Чмаров отметил, что "космодром наращивается, модернизируется, приобретает современный облик, может выполнять универсальные задачи", сообщает авиационный портал aex.ru.

Директор филиала также прокомментировал высказывание протодиакона Андрея Кураева об ответственности церкви за аварию. "Во-первых, это православная традиция, которая поддерживается на космодромах Байконур, Плесецк, естественно, на Восточном. Второй пуск, как и первый, был освящен. Все ракетно-космические испытатели свято чтут традиции", — сказал чиновник.

Работа госкомиссии по нештатному пуску с космодрома Восточный продлится до 15 декабря, следующее заседание состоится 1 декабря, ее руководителем назначен директор ФГУП "ЦНИИмаш" Олег Скоробогатов.

Справка

Второй в истории пуск с космодрома Восточный оказался неудачным: ракета "Союз-2.1б" стартовала штатно, но позже выяснилось, что 19 спутников, доставляемых разгонным блоком "Фрегат" производства НПО имени Лавочкина, не вышли на целевую орбиту. Нештатная ситуация могла возникнуть как раз во время полета разгонного блока "Фрегат".

Основную полезную нагрузку запуска составлял российский аппарат "Метеор-М" №2-1. В виде попутной нагрузки вместе на орбиту на "Союзе" были отправлены 18 малых космических аппаратов из разных стран, в том числе "Бауманец-2" (Россия), LEO Vantage (Канада), AISSat-З (Норвегия), IDEA (Япония). Также планировалось вывести спутники SEAM (Швеция), два аппарата Landmapper-BC (США), 10 спутников LEMUR (США) и D-Star One (Германия).