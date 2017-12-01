Ученые считают, что космический мусор уничтожит Европу и Азию

"Уже сейчас вокруг Земли, по некоторым данным, вращается более 14 тыс. фрагментов космического мусора, включая вышедшие из строя спутники, ступени ракет-носителей, инструменты космонавтов", — пишет "МК".

Чем больше неконтролируемых рукотворных объектов оказывается на орбите, тем чаще они сталкиваются между с собой, в результате распадаясь на еще более мелкие части.

После таких столкновений меняется траектория движения объектов, и некоторые из них стремятся к Земле. Если такие обломки не успеют сгореть в атмосфере, падение может иметь катастрофические последствия, пишет "Росбалт".

Факт

Сильнее всего загрязняют космос Россия, США и Китай.