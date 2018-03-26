10 фактов о Сергее Мавроди

1. Сергей Пантелеевич Мавроди родился 11 августа 1955 года в Москве. Его отец работал монтажником, мама — по профессии инженер-экономист. У Сергея Мавроди также есть младший брат Вячеслав.

2. В школе Сергей демонстрировал феноменальную память, например, легко мог повторить прочитанный ему вслух текст. Но впоследствии он перенес двенадцать сотрясений мозга (ребенок часто падал) и утратил эту способность.

3. Сергей Мавроди поступил в Московский институт электроники и информатики. А когда закончил ВУЗ, отработал три года по распределению в столичном НИИ.

4. Позже он устроился сторожем в метро и стал заниматься продажей "пиратских" видеозаписей. Как итог — задержан за незаконное предпринимательство, но серьезного наказания избежал.

5. В 1989 году совместно с братом и его женой Сергей учредил компанию "МММ". Аббревиатура создана из первых букв фамилий основателей. В 1994 году с февраля по 4 апреля стоимость каждой акции выросла в 127 раз. А вкладчиками стали около 15 млн россиян.

6. Вскоре Мавроди арестовали за нарушение налогового законодательства. Он остановил работу своей компании, а после освобождения успешно баллотировался в парламент.

7. В качестве парламентария Сергей Мавроди не работал: Думу не посещал, но и от зарплаты отказался. Он занимался коммерческой деятельностью. Сергея лишили мандата. В 1996 году он хотел баллотироваться в президенты, но ЦИК отказал ему в регистрации, так как усомнился в подлинности подписей.

8. В 1997 году "МММ" объявлен банкротом. Сергея Мавроди подозревали в мошенничестве. С 1998 года он попал в розыск Интерпола. Находясь в розыске, Сергей Мавроди создал в интернете самую крупную в истории электронную биржу Stock Generation.

9. Только в 2003 году Сергея Мавроди арестовали. В 2007 суд приговорил его к 4,5 годам лишения свободы. Через месяц его освободили: зачлось время пребывания в следственно изоляторе.

10. В 2011 году Сергей Мавроди заявил о возрождении "МММ": пирамида рухнула через год. В 2014 он создал виртуальную пирамиду на основе биткоинов. Она закрылась в 2016 году.