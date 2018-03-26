10 фактов о Сергее Мавроди

Сергей Мавроди — известный предприниматель, основатель акционерного общества "МММ", которое в 1990-х привлекало деньги инвесторов по принципу финансовой пирамиды. Он скончался 26 марта, в Москве, на 63-м году жизни. Altapress.ru собрал 10 фактов о коммерческой и политической деятельности Сергея Мавроди.
1. Сергей Пантелеевич Мавроди родился 11 августа 1955 года в Москве. Его отец работал монтажником, мама — по профессии инженер-экономист. У Сергея Мавроди также есть младший брат Вячеслав.
2. В школе Сергей демонстрировал феноменальную память, например, легко мог повторить прочитанный ему вслух текст. Но впоследствии он перенес двенадцать сотрясений мозга (ребенок часто падал) и утратил эту способность.
3. Сергей Мавроди поступил в Московский институт электроники и информатики. А когда закончил ВУЗ, отработал три года по распределению в столичном НИИ.
4. Позже он устроился сторожем в метро и стал заниматься продажей "пиратских" видеозаписей. Как итог — задержан за незаконное предпринимательство, но серьезного наказания избежал.
5. В 1989 году совместно с братом и его женой Сергей учредил компанию "МММ". Аббревиатура создана из первых букв фамилий основателей. В 1994 году с февраля по 4 апреля стоимость каждой акции выросла в 127 раз. А вкладчиками стали около 15 млн россиян.
6. Вскоре Мавроди арестовали за нарушение налогового законодательства. Он остановил работу своей компании, а после освобождения успешно баллотировался в парламент.
7. В качестве парламентария Сергей Мавроди не работал: Думу не посещал, но и от зарплаты отказался. Он занимался коммерческой деятельностью. Сергея лишили мандата. В 1996 году он хотел баллотироваться в президенты, но ЦИК отказал ему в регистрации, так как усомнился в подлинности подписей.
8. В 1997 году "МММ" объявлен банкротом. Сергея Мавроди подозревали в мошенничестве. С 1998 года он попал в розыск Интерпола. Находясь в розыске, Сергей Мавроди создал в интернете самую крупную в истории электронную биржу Stock Generation.
9. Только в 2003 году Сергея Мавроди арестовали. В 2007 суд приговорил его к 4,5 годам лишения свободы. Через месяц его освободили: зачлось время пребывания в следственно изоляторе.
10. В 2011 году Сергей Мавроди заявил о возрождении "МММ": пирамида рухнула через год. В 2014 он создал виртуальную пирамиду на основе биткоинов. Она закрылась в 2016 году.
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