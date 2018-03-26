В Москве скончался основатель МММ Сергей Мавроди

Накануне Мавроди был госпитализирован с автобусной остановки на улице Поликарпова. Случайный прохожий вызвал ему "скорую" — Мавроди жаловался на слабость и боли в сердце, пишет "МК".

Мавроди госпитализировали. Спасти его не удалось — 26 марта утром он скончался.

Мавроди — основатель акционерного общества "МММ", которое в 1990-х привлекало деньги инвесторов по принципу финансовой пирамиды. Вкладчиками "МММ", купившими акции и так называемые билеты, были несколько миллионов человек. После краха пирамиды Мавроди, чтобы избежать заключения, избрался в Госдуму, пишет РБК.